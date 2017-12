Na súťaži Cineama premietnu vyše 700 minút videí a filmov

30. máj 2004 o 18:10 SITA

BRATISLAVA 30. mája (SITA) - V kine Hviezda v Banskej Bystrici budú od 4. do 6. júna premietať súťažné a nesúťažné snímky celoštátnej prehliadky amatérskej tvorby Cineama. Záverečné kolo súťaže pripravilo Národné osvetové centrum (NOC). Ako pre agentúru SITA povedala Zuzana Škodulová z NOC, v tomto roku postúpilo do celoštátneho kola 110 súťažných videí od 113 autorov v celkovej dĺžke 1117 minút. Tento rok sa do súťaže neprihlásil žiaden film. "Pre množstvo príspevkov sme z ekonomických a časových dôvodov museli zredukovať počet vybraných snímok na približne 70, ktoré trvajú spolu asi 700 minút," konštatovala Škodulová. Trojstupňová súťaž Cineama je jediná svojho druhu na Slovensku a je jedinou možnosťou pre autorov komplexne verejne prezentovať slovenskú amatérsku tvorbu.

Súťažiaci sú rozdelení do štyroch skupín - amatéri, deti a mládež do 18 rokov, nezávislí a študenti filmových škôl. V najpočetnejšej skupine amatérov sa bude súťažiť v šiestich kategóriách, z ktorých má tradične najväčšie zastúpenie dokument, a to 23 snímkami. Súťažné príspevky posúdia vysokoškolskí pedagógovia a odborníci z praxe. Program doplní analýza premietaných filmov.

Popri súťažných snímkach si návštevníci pozrú aj nesúťažné filmy z Česka, povedala Škodulová. Nebude chýbať ani kolekcia filmov z celosvetového festivalu UNICA (Medzinárodná mimovládna organizácia pre amatérsky film a video). Cineama tak uvedie výber z vlaňajšieho festivalu Unica, ktorý bol vo Varšave. Najlepšie tohtoročné snímky Cineamy poputujú na festival Unica, ktorý bude tento rok v auguste v nemeckom Veitshöchheime.

