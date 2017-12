Herec Pierre Brice alias Winnetou do Pruského neprišiel

30. máj 2004 o 23:54 TASR

Pruské 30. mája (TASR) - Obyvatelia Pruského dnes očakávali nezvyčajnú návštevu. Do dediny v Ilavskom okrese mal prísť osobne náčelník Apačov Winnetou, čiže známy herec Pierre Brice.

Pruské sa totiž stalo satelitným partnerom 44. ročníka medzinárodného festivalu filmov pre deti a mládež, ktorý sa dnes začal v českom Zlíne.

"Veľa ľudí sa na Winnetoua tešilo," povedal starosta obce Viliam Cíbik. "Aj keď neprišiel, vyhrali sme všetci, lebo je fantastický úspech, že sa festival podarilo dostať do Pruského."

V obci dnes pod holým nebom v areáli základnej školy premietali jeden film, ale počas budúcich ročníkov festivalu by ich mohlo byť viac. Starosta nevylučuje, že sa Pruské stane jedinou festivalovou dedinou na Slovensku. "Nie je problém vybudovať tu nejaký chodník slávy," dodal so smiechom.

Premietanie v Pruskom otvorila poslankyňa Parlamentu ČR Alena Gajdůšková. "Sme nesmierne radi, že sa podarilo urobiť satelitnú projekciu aj tu na Slovensku v Pruskom. Myslím si, že je to obrovská rarita. Neviem o tom, že by niekde existoval festival, ktorý by sa súčasne konal v dvoch krajinách," povedala.