CD

nové CD na trhu

31. máj 2004 o 12:00

Lenny Kravitz - Baptism

EMI/Monitor

"I am minister of rock'n roll" - to sú prvé slová, ktoré zaspieva na dlhoočakávanom albume Lenny Kravitz. Istý odstup od ega signalizuje hneď druhá pieseň v poradí I Don't Want to be a Star, v ktorej štyridsaťročný vlasatý skladateľ a gitarista z New Yorku ironicky opisuje, ako píjaval s Dylanom a "ulietal" s Jaggerom, no k šťastiu mu dnes stačí už iba chevrolet a stará gitara. Na spôsob cirkevných kazateľov vymyslel/zaranžoval/nahral Kravitz trinásť rokenrolových žalmov. Nič nové pod slnkom - neučesaný retrozvuk elektrických gitár, priamočiara rytmika, ľahko zapamätateľné melódie, rýchle kusy sa striedajú s pomalými, chýba len megahit na prvé počutie typu Are You Gonna Go My Way. Miernym prekvapením pre skalných fanúšikov Kravitza bude len skladba Storm s vložkou rappera Jay-Z, inak si vrchovato prídu na svoje.

Patti Smith: Trampin

Columbia/Sony Music

Čas plynie - toto objavné konštatovanie si uvedomila zrejme aj Patti Smith, keď titulnou skladbou svojho nového CD spravila duet s dcérou Jesse Lee hrajúcou na klavíri. Niekde medzi folkom a gospelom sa pohybuje táto čarovná skladba, uzatvárajúca v poradí len deviaty sólový album, ktorý matka amerického punkrocku vydala počas svojej takmer tridsaťročnej kariéry. Okrem pokojných baladických pesničiek tu, samozrejme, nechýba odpichnutý rokenrol, to všetko v podaní stabilnej sprievodnej skupiny, ktorej členovia sú na nahrávke výrazne autorsky podpísaní. Speváčku nenecháva chladnou okolitý svet: pôsobivosť dvanásťminútovej skladby Radio Baghdad zosilňujú autentické zvuky hrajúcich sa irackých detí, pacifizmom a humanizmom sršia aj texty piesní Gandhi a Peaceable Kingdom. Ideály sú omnoho stráviteľnejšie, ak sa vedia príťažlivo naservírovať.

The Orb - Bicycles and Tricycles

Cooking Vinyl/Wegart

Ak by niekto robil anketu na spôsob televízneho seriálu Bigbít s otázkou Koho považujete za praotca elektronickej hudby, je viac než pravdepodobné, že medzi najčastejšie menovanými by nechýbala skupina The Orb. Presnejšie, Dr. Alex Paterson, pretože zvyšok hudobníkov sa v tejto kultovej formácii priebežne obmieňal. Niektoré známe mená však nájdete aj na tomto albume s bizarným (ako inak) názvom. Distribútor o ňom píše: "Bicycles And Tricycles sa pýši sofistikovaným soundom s prepracovanými detailmi. Je to vyzretá, kompaktná nahrávka, ktorej nechýba typický humor a nové impulzy. Ako keby sa Paterson & spol. inšpirovali inovatívnymi experimentmi z obdobia platní Pomme Fritz a Orbvs Terrarvm, ktoré im priniesli najväčšiu slávu." Niet dôvodu neveriť. (her)