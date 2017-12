Ethan Hawke veľmi trpí rozvodom s Umou Thurmanovou

31. máj 2004 o 16:32 TASR

Hamburg 31. mája (TASR) - Hollywoodska hviezda Ethan Hawke (33) veľmi trpí rozchodom so svojou ešte stále manželkou, americkou herečkou Umou Thurmanovou (34) známou z filmu Kill Bill.

"Zmocňuje sa ma smútok, keď ju vidím čo i len v časopise ... Sú to ťažké časy a som na hony vzdialený od momentu, v ktorom sa s tým všetkým vyrovnám," povedal herec v rozhovore pre časopis Woman.

"Nikdy som si nemyslel, že sa náš spoločný sen rozplynie," tvrdí Hawke, ktorý si vzal Umu Thurmanovú v roku 1998 a momentálne je s ňou v rozvodovom konaní.

Obaja sa chcú do budúcna spoločne starať o svoje deti: Maya (5) a Roan (2). Chýry, že na rozvode má svoj podiel Hawke, poprel: "Som bezmocný voči tomu, keď sa šíria lži. No nepodviedol som svoju ženu s modelkou." Na odreagovanie pritom vôbec nemyslí. "To posledné, čo by som teraz potreboval, je schôdzka s nejakou inou ženou."