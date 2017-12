Gréta a Mantinels sú vo "vanilkovom nebi"

Bratislava 31. mája (TASR) - Vanilkové nebo je názov debutového albumu nitrianskej popovej formácie Gréta a Mantinels, ktorý sa v týchto dňoch objavuje ...

1. jún 2004 o 13:00 TASR

Bratislava 31. mája (TASR) - Vanilkové nebo je názov debutového albumu nitrianskej popovej formácie Gréta a Mantinels, ktorý sa v týchto dňoch objavuje na predajných pultoch.

Album obsahuje 13 pôvodných skladieb v slovenčine. "Sú tam veci, ktoré majú moderný nádych, potom klasika, ako aj rýchle diskotékové pesničky a, naopak, aj pomalé, povedala by som až relaxačné skladby," hovorí speváčka Gréta, ktorá hosťovala aj na albume Kýže Sliz nitrianskych kolegov Horkýže Slíže v skladbe Malá Žužu. Skupina v zložení Vlado Minárik - basgitara, jeho brat Peter - klávesy, Karol Kompas - sólo gitara, Peter Muzika - bicie a Gréta spev vraj dobre vychádza aj s ostatnými nitrianskymi skupinami, napríklad s chlapcami z Desmodu. Kapela hosťovala aj na sólovom projekte speváka skupiny Gladiator Mika Hladkého.

Ich názov vraj vznikol veľmi prozaicky. "Od vzniku kapely sa ani na jednom koncerte nestalo, že by sme mali všetko pokope. Chýbali nám dôležité veci, ako stojan na klávesy alebo dokonca gitara, a tak sme sa zo žartu navzájom oslovovali ďty mantinelď. No a keďže sa to hodilo na každého z chlapcov a ja mám svoje náčinie, teda hlas, stále so sebou, hovoríme si Gréta a Mantinels," žartuje speváčka.

Turné k novému albumu, z ktorého pochádza aj rádiový singel 25 hodín, zatiaľ Gréta a Mantinels neplánujú. "Máme ale veľa možností hrať v lete na festivaloch a kluboch, takže sa budeme orientovať skôr týmto smerom," dodáva líder skupiny Vlado Minárik.