Cher sa príde rozlúčiť so svojimi poslucháčmi aj do Viedne a Budapešti

31. máj 2004 o 23:20 TASR

Viedeň/Budapešť 31. mája (TASR) - Na koncertné stretnutie so stálicou americkej populárnej hudby Cher sa v týchto dňoch môžu tešiť aj jej fanúšikovia v stredoeurópskom priestore.

Speváčka, ktorá je už tretí rok na rozlúčkovom koncertnom turné, totiž vystúpi v prvý júnový večer vo Viedni a o deň neskôr v Budapešti.

Laureátka Oscara za výkon vo filme Normana Jewisona Pod vplyvom splnu (Moonstruck) sa iba nedávno nechala počuť, že síce intenzívne pracuje, avšak v budúcnosti si chce vziať toho na plecia menej, aby mala viac času aj na súkromie.

"Som samotárka," povedala pre nemecký Bild extravagantná interpretka megahitu Believe, ktorú si skôr narodení pamätajú ešte zo 60. rokov vďaka hitom dvojice Sonny and Cher ako I Got You Babe, The Beat Goes On, Bang, Bang alebo Little Man.

"Večne mladá" Cher dosiahla počas štyroch desaťročí umeleckej dráhy na prakticky všetky ocenenia, po ktorých mohla "poškuľovať". Teraz sa stretne aj so svojimi priaznivcami z nášho regiónu.