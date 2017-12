Vtipná paródia najmä pre starších a pokročilých

Starsky & Hutch o USA 2004 o Námet: William Blinn, Stevie Long, John O'Brien o Scenár: John O'Brien, Todd Phillips, Scot Armstrong o Réžia: Todd Phillips o Hrajú: Ben Stiller, Owen Wilson, Snoop Dogg, Fred Williamson, Juliette Lewisová, Jason Bateman, Amy

1. jún 2004 o 11:00 MILOŠ ŠČEPKA

Smartová

Scenárista a režisér Todd Phillips sa smutne preslávil mládežníckou komédiou Road Trip (áno, držiteľ Zlatej maliny Breckin Meyer v nej divákov zabáva pojedaním živých hlodavcov). Je to filmár, od ktorého nemožno čakať nič dobré. Navyše, keď do hlavných úloh obsadí dvojicu hviezd vulgárnych komédií Bena Stillera a Owena Wilsona. Obaja si už spolu zahrali v komédiách Cable Guy (1996) či Zoolander (2001).

A skutočne: Starsky & Hutch je paródia s figúrkami namiesto charakterov, pevne danými čierno-bielymi vzťahmi, schematickým príbehom, ktorý nemá čím prekvapiť, a s otrepanými vtipmi. Otázkou zostáva, prečo sa pri nej tak dobre zabávame.

Možno preto, že obaja herci viac ráz dokázali elegantne zvládnuť aj vážne charakterové postavy, a keď teraz parodujú, nie je to lacné ani povrchné. Skvele im pri tom sekundujú Juliette Lewisová, Jason Bateman či Chris Penn. Snoop Dogg v úlohe lokálneho bossa je tiež zábavný. Tímu scenáristov spolu s režisérom sa podarilo nenásilne skĺbiť seriálovú schému (v rokoch 1975-1979 vzniklo dovedna 88 pokračovaní televízneho seriálu o dvojici policajtov Dave Starsky - Ken Hutch Hutchinson) s paródiou zameranou nielen na seriálové schémy, ale aj na bizarné sedemdesiate roky. Nie je to neľútostné zosmiešňovanie v štýle Leslieho Nielsena či Mika Myersa, ale skôr láskavý úsmev, v amerických filmových paródiách pomerne vzácny. Napokon - v závere filmu sa Stiller a Wilson stretnú s pôvodnými predstaviteľmi P. M. Glaserom a Davidom Soulom, aby od nich symbolicky prevzali kľúče od policajného auta.

Tak, ako herci naozaj vedia hrať, režisér dôverne pozná pôvodný seriál a má ho rád. Svoju snímku nakrútil ako trošku oneskorený pilotný film k seriálu. Rozpráva teda o tom, čo predchádzalo vzniku dvojice, ako sa utvárali vzťahy Starskeho a Hutcha. Znalci, ktorých je na Slovensku možno málo, si určite vychutnajú rôzne perličky, odkazy, skryté významy, poukazujúce na jednotlivé časti seriálu. Dokonca i pieseň Don't Give Up On Us Baby, ktorú vo filme Wilson spieva, pochádza z pôvodného seriálu. Pre nás ostatných je tu viacero milých a vtipne použitých motívov z iných známych filmov - Bezstarostnou jazdou počnúc a Zoolanderom končiac.

Starsky & Hutch je nenáročná zábava, poteší najmä tých, ktorí poznali seriál a pamätajú si sedemdesiate roky. Dnešných štyridsiatnikov a päť desiatnikov. Nič nesľubuje a nič veľké či závažné ani nedáva. Ale dokáže pobaviť aj bez podkladania sa a vulgárnosti.