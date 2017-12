Kelly Osbourne praktizuje čiernu mágiu

BRATISLAVA 1. júna (SITA) - Speváčka Kelly Osbourne priznala, že kvôli svojej rivalke Christine Aguilere praktizuje čiernu mágiu. Podľa zdroja z Kellynho okolia má mladá speváčka vo svojej šatni voodoo ...

2. jún 2004 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 1. júna (SITA) - Speváčka Kelly Osbourne priznala, že kvôli svojej rivalke Christine Aguilere praktizuje čiernu mágiu. Podľa zdroja z Kellynho okolia má mladá speváčka vo svojej šatni voodoo bábiku Christiny, ktorou je posadnutá. "Do svojej bábiky, ktorú volá Christina, Kelly občas pichá špendlíky alebo po nej skáče a potom vybuchne do nekontrolovateľného smiechu," prezradil zdroj. Speváčky sa nenávidia od chvíle, kedy Kelly Christinu vo svojej šou Osbournovci zosmiešnila. Na minuloročnom európskom odovzdávaní cien MTV 23-ročná Christina dokonca na terč s fotkou Kelly hádzala šípky. Kelly, ktorá sa liečila zo závislosti na drogách, tvrdí: "Každý vie, že Christinu nenávidím už od mojich 10 rokov." Christina na adresu Kelly vyhlásila, že je to "najodpornejšia bytosť, akú kedy poznala". Zdroj, ktorý je blízky obom dievčatám, si myslí, že vzťah speváčok sa bude naďalej zhoršovať a ak sa najbližšie stretnú, " určite sa pobijú do nepríčetnosti".