Košickí The Beatles vystúpia v Londýne

1. jún 2004 o 16:13 SITA

BRATISLAVA 1. júna (SITA) - Košickí The Beatles, skupina The Backwards sa od štvrtka do nedele po prvý krát od založenia predstaví publiku vo Veľkej Británii. Počas trojdňovej návštevy sa v piatok o 20:00 uskutoční vystúpenie v Camden Town Hall na Kings Cross v centre Londýna. Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca The Backwards František Suchanský, okrem spomínaného koncertu majú v pláne návštevy rôznych miest spojených s históriou skupiny The Beatles. Zastavia sa napríklad v nahrávacích štúdiách Abbey Road, vo vydavateľstve EMI, v dome Paula McCartneyho či v sídle firmy Apple. Nevynechajú ani prehliadku kópii svojich vzorov v múzeu voskových figurín Maddame Tussaud`s.

Skupina The Backwards začala svoju kariéru v roku 1995 v Košiciach na východe Slovenska. Ako aj iné kapely na začiatku prezentovala vlastnú tvorbu. Popri tom sa snažila interpretovať hudobnú tvorbu skupiny The Beatles, čo sa nakoniec stalo jej hlavným smerom. The Backwards naštudovali piesne a štýl legendárnych britských "Chrobákov" dokonale, o čom svedčí aj medzinárodné víťazstvo na New York Beatlefeste v roku 1998. V silnej konkurencii 36 kapiel zvíťazili s najvernejšou interpretáciou The Beatles a získali prvé miesto. Doteraz vystúpili na viac ako štyristo živých predstaveniach, v televíznych a rozhlasových programoch. V roku 2000 kapelu vybrali na účinkovanie do muzikálu o The Beatles na bratislavskej Novej Scéne. Hosťovali tiež v Manéži Bolka Polívku a rok pôsobili v hudobnej revue Brouci v pražskom Divadle Spirála, kde podobne ako v Bratislave, stvárnili jednotlivých členov Beatles. The Backwards boli predkapelou Olympic na jej koncertoch k 40. výročiu založenia. V roku 2003 sa pätica členov The Backwards zúčastnila medzinárodného Beatlefestu 2003 v New York City a v konkurencii 44 skupín získali opäť prvé miesto. V kapele v súčasnosti pôsobia ako John - Dalibor Štroncer (gitara), Paul - Miroslav Džunko (basová gitara), George - František Suchanský (gitara), Ringo - Dano Škorvaga (bicie nástroje) a piaty Beatle - Dino Zsiga (klávesy).