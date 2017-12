Menej zlé, než sme čakali

Deň po tom (The day after tomorrow) * USA * 2004 * Scenár: Roland Emmerich, Jeffrey Nachmanoff * Réžia: Roland Emmerich * Kamera: Ueli Steiner * Hudba: Harald Kloser * Hrajú: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossumová, Dash Mihok, Jay O.

2. jún 2004 o 8:40 MILOŠ ŠČEPKA

Sanders, Sela Wardová, Austin Nichols, Arjay Smith, Tamlyn Tomitová, Sasha Roiz, Ian Holm, Nassim Sharara, Carl Alacchi, Kenneth Welsh, Vlasta Vrana, Richard Zeman, Vitalij Makarov

Celovečerný hraný debut scenáristu a režiséra Rolanda Emmericha Das Arche Noah Princip z roku 1984 rozprával o dvojici amerických astronautov vo vesmírnej stanici, ktorých chce vláda zneužiť na útok proti Saudskej Arábii. Zbraňou je ovplyvňovanie počasia s cieľom vyvolať katastrofálne záplavy. Príbeh o manipulácii a neúprosnej krutosti vojnychtivého režimu nadobudol po dvadsiatich rokoch pikantnú príchuť proroctva.

Emmerich, ktorý sa medzitým vďaka filmom Mesiac 44, Univerzálny vojak, Deň nezávislosti, Godzilla a Patriot stal vzorovým americkým výrobcom filmovej zábavy , sa k svojej prvotine vrátil. V Deň po tom rozvíja formou klasického katastrofického thrilleru motívy Princípu Noemovej archy, obohatené o mnohé ekologické prvky. Zmeny v zemskej klíme, katastrofálne záplavy, suchá, zimy, letá, ktoré nás v posledných rokoch sužujú, sa pre Emmericha stali východiskom na ilustráciu globálnej katastrofy.

Nie náhodou odkazuje názov na legendárny katastrofický film Nicholasa Meyera The Day After z roku 1983 o priebehu a následkoch jadrového konfliktu. Emmerich priznal, že priamou inšpiráciou bolo vyčkávanie na vhodné počasie pri nakrúcaní Patriota. Výraznou mierou prispel dojem z knihy literatúry faktu The Coming Global Superstorm autorov Arta Bella a Whitleyho Striebera.

Globálne otepľovanie následkom skleníkového efektu paradoxne prináša na severnej pologuli ochladenie, novú dobu ľadovú. Klimatológovia tvrdia, že mechanizmus týchto zmien ani jeho prejavy neodporujú ich modelom, jediné, čo film zveličil, je rýchlosť. Hoci výsledok bude možno v skutočnosti podobný, neudeje sa tak za niekoľko dní, ale prinajmenšom za veľa desaťročí. V konečnom dôsledku sú náhle zmeny podnebia rovnaký výmysel ako gigantická jašterica či krvilační ufóni.

Príbeh vedca Jacka Halla, ktorý varuje celý svet a vzápätí sa neohrozene vyberá do zamrznutého New Yorku zachrániť syna, sa veľmi nelíši od príbehu prezidenta USA osobne bojujúceho proti mimozemšťanom. Niet čo hrať. Nejde o ľudí, ale o dokonale odosobnené imaginárne Ľudstvo. A o filmové triky, efekty a ilúzie. Odborníci pre film s rozpočtom 125 miliónov vygenerovali zaujímavé počítačové animácie rôznorodých prírodných katastrof od sneženia v Indii, tornád v Los Angeles až po zatopený a zamrazený Manhattan.

Ako jarmočná atrakcia s ekologickým podtextom je to efektné a účinné. Ako filmový príbeh to nestojí za veľa. Po vykonštruovaných hlúpych sci-fi, ktorými sa Emmerich v USA preslávil, sme jeho Deň po tom čakali s obavami. Keď sa nenaplnili, môže to vyzerať, akoby jeho katastrofická novinka bola dobrý film. V skutočnosti len nie je až taký strašný ako sme čakali.