Staré Mesto v sobotu privíta stovky vodníkov

BRATISLAVA 2. júna (SITA) - Bratislavské dunajské legendy oživí túto sobotu Medzinárodný festival vodníkov. Podujatie, ktoré už siedmy rok pripravuje združenie Devínska brána však otvoria ešte pred jeho ...

2. jún 2004 o 17:30 SITA

BRATISLAVA 2. júna (SITA) - Bratislavské dunajské legendy oživí túto sobotu Medzinárodný festival vodníkov. Podujatie, ktoré už siedmy rok pripravuje združenie Devínska brána však otvoria ešte pred jeho začiatkom dve sprievodné podujatia. Už oddnes je v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici otvorená výstava najlepších detských prác na tému vodníci, ich vodná ríša a životné prostredie. Do súťaže sa zapojili žiaci základných a stredných škôl zo Slovenska ale i z Rakúska. Najlepšie práce z asi 700 súťažiacich obrázkov a objektov sú vystavené v Zichyho paláci, ostatné spestria sobotňajší záver sprievodu vodníkov na Hviezdoslavovom námestí.

V predvečer festivalu, v piatok pripravili organizátori ešte jedno zaujímavé sprievodné podujatie - medzinárodnú súťaž vo varení Dunajskej rybacej polievky. Ako na dnešnej tlačovej besede povedal predseda združenia Devínska brána Vladimír Tomčík, asi 30 tímov zo Slovenska, Maďarska, Rakúska a Česka začne v sprievode hudby variť polievky v piatok o 15:00 na Rybnom námestí. Okoloidúci môžu rybie kreácie profesionálnych kuchárov ale aj kulinárov amatérov hodnotiť približne od 17:30. Najlepšie recepty na Dunajskú rybaciu polievku vyhlásia o 19:00.

Organizátori tohto ročníka Medzinárodného festivalu vodníkov - združenie Devínska brána a bratislavská mestská časť Staré Mesto očakávajú na sobotňajšom festivale vodníkov niekoľkotisícovú účasť. Záujem malých i veľkých by mala zvýšiť aj akcia bratislavského dopravného podniku, ktorý všetkým cestujúcim vo vodníckych maskách umožní v sobotu dopravu zadarmo. Okrem Bratislavčanov predbežne potvrdili účasť na festivale aj vodníci z Maďarska, Rakúska a Českej republiky. Malých i veľkých vodníkov a iné vodné bytosti, ktorí sa zhromaždia na Vajanského nábreží pri Slovenskom národnom múzeu povedie bratislavský vodník Fero. Aj s rodinou ho privezú na dunajské nábrežie záchranným rýchločlnom až z Gabčíkova. Sprievod na čele s vodníkom, ktorý sa povezie v oldtimeri spolu so starostom Starého Mesta Petrom Čiernikom a cigánskou muzikou, sa z nábrežia vydá o 16:00 cez Rybné až na Hviezdoslavovo námestie. Po celej trase sa o dobrú náladu účastníkov sprievodu postarajú hudobné skupiny. Vodníci by mali na Hviezdoslavovo námestie doraziť približne o 16:30 a predviesť tam svoje masky porote. Tá vyberie najlepšiu masku vodníckeho učňa, tovariša, majstra, najoriginálnejšiu masku vodníckej rodiny a kolektív celej triedy. Víťazov čakajú zaujímavé odmeny, medzi inými aj zájazdy a tábory. Účastníci sprievodu sa tiež pokúsia uskutočniť rekord v sústredení vodníkov a vodných bytostí na jednom mieste. Po skončení promenády masiek je na Hviezdoslavovom námestí až do 20:00 pripravený hudobný program.