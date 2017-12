V Košiciach sa začal 10. medzinárodný festival Zlatý žobrák

2. jún 2004 o 13:30 TASR

Košice 2. júna (TASR) - Súťažnými projekciami 45 televíznych programov zo siedmich krajín sveta, ktoré vybrala porota z 88 prihlásených, sa dnes začal v Košiciach 10. medzinárodný Zlatý žobrák - Golden Beggar 2004.

Festival je prvým a najstarším súťažným festivalom mestských a lokálnych televízií v Európe. Súťažná prehliadka, sprievodné pracovné stretnutia i výstava televíznej techniky CITECH 2004 prebiehajú v košickom Dome techniky. Jubilejný Zlatý žobrák privíta do 5. júna vyše 130 televíznych tvorcov z 25 krajín sveta.

Ako TASR informovala tlačová hovorkyňa festivalu Miloslava Hriadeľová, vybrané súťažné projekcie trvajú celkovo 13 hodín. Najkratší z nich je 30-sekundový reklamný spot michalovskej televízie a najdlhší 60-minútový francúzsky dokument.

Dnes popoludní sa účastníci v priamom vstupe zapoja do európskeho televízneho vysielania Europe-by-Satellite. Témou živej, cez satelit prenášanej diskusie bude priestor lokálnych televízií v spravodajstve o živote v novej rozšírenej Európe.

Nesporným prínosom festivalu je podľa jeho riaditeľky Evy Děkanovskej fakt, že do Košíc prichádza množstvo lokálnych televízií, ktoré prinášajú informácie z rôznych častí Európy a zároveň umožňuje mediálne prezentovať mesto i Slovensko. Tradíciou je bezplatná výmena či nahrávanie a šírenie jednotlivých programov.

Z doterajšej histórie festivalu oň tento rok prejavili záujem tvorcovia z najväčšieho počtu krajín. Pozoruhodnosťou je práve väčšinová účasť zahraničných televízií, pričom medzi najvzdialenejších patria tvorcovia z Južnej Kórey, Arménska, Kanady a USA. "Celý festival je však silne proeurópsky orientovaný, lebo sa nachádzame vo fáze mesiac po vstupe do EÚ a nejakých pár dní pred voľbami do Európskeho parlamentu. To sa odzrkadľuje aj v programe festivalu," uviedla Děkanovská.