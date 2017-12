BRATISLAVA 2. júna (SITA) - Profesionálnym výtvarníkom aj amatérom je určená súťaž o najlepší antidiskriminačný plagát. Súťaž vyhlasuje občianske združenie (OZ) Altera a jej cieľom je podporiť boj proti ...

2. jún 2004 o 17:30 SITA

BRATISLAVA 2. júna (SITA) - Profesionálnym výtvarníkom aj amatérom je určená súťaž o najlepší antidiskriminačný plagát. Súťaž vyhlasuje občianske združenie (OZ) Altera a jej cieľom je podporiť boj proti diskriminácii sexuálnych menšín v našej spoločnosti. Ako agentúru SITA informovala Marianna Šípošová z OZ Altera, do súťaže môžu autori prihlásiť do 21. júla všetky plagáty, ktoré vychovávajú okolie k tolerancii voči gejom, lesbičkám alebo bisexuálne orientovaným ľuďom. Zámerom súťaže pritom nie je len upozorniť na diskrimináciu, s ktorou sa príslušníci sexuálnych menšín stretávajú, no i na jej negatívne dopady. Ako totiž upozorňuje OZ Altera, až každý šiesty gej, lesbička alebo bisexuál sa aspoň raz stal pre svoju sexuálnu orientáciu obeťou fyzického útoku. Niektorí z nich majú pre sexuálnu orientáciu problémy v zamestnaní, iných diskriminujú priamo v rodine.

Porota zložená z profesionálnych výtvarníkov a zástupcov organizátorov súťaže vyhlási výsledky súťaže a udelí ceny na festivale Dni lesBickej kultúry, ktorý sa od 10. do 12. septembra uskutoční vo V-klube na Námestí SNP v Bratislave. Práce budú vystavené počas festivalu. Autorov najlepších diel čaká finančná odmena a ich návrhy zároveň vytlačia na plagátoch a pohľadniciach, ktoré budú distribuované na jeseň po celom Slovensku.

Autori môžu do súťaže poslať maximálne tri návrhy vo formáte A2 a v elektronickej podobe na CD. Plagáty a prihlášky treba zaslať na adresu organizácie Altera, P.O.Box 193, 810 00 Bratislava 1. Do súťaže nebudú zaradené návrhy, ktoré šíria alebo propagujú neznášanlivosť voči akýmkoľvek menšinám alebo skupinám ľudí. Prihlášky do súťaže môžu záujemcovia získať v Občianskom združení Altera každý pondelok medzi 18:00 – 21:00 alebo na internetových adresách www.changenet.sk, www.feminet.sk, www.lesba.sk a home.nextra.sk/altera.