Paul McCartney priznal, že za starých čias bral kokaín

LONDÝN 3. júna (SITA/AFP) - Bývalý člen legendárnych Beatles Paul McCartney v rozhovore zverejnenom vo štvrtok priznal, že ešte počas účinkovania v skupine raz vyskúšal heroín a jeden rok užíval kokaín.

3. jún 2004 o 8:45 SITA

"Kokaín som v tých časoch (nakrúcania albumu Sergeant Pepper) bral asi rok," povedal pre britský mesačník Uncut. "Kokaín a možno nejakú trávu na vyváženie. Nikdy sme to s kokaínom úplne neprehnali."

"Keď som ho začal užívať, vyzeralo to OK, ako všetko nové a stimulujúce. Keď v tom ale pokračuješ, začneš si myslieť: už to nie je také dobré, hlavne po tých hrozných vedľajších účinkoch," dodal Sir Paul. Ako tiež priznal, "len raz" skúsil aj heroín. "Ani som nevedel, čo si dávame, len mi to podali, vyfajčili sme to a až potom som sa dozvedel, čo to bolo," uviedol Paul McCartney.

"Sám som sa do ničoho nepúšťal, čo bolo šťastie, lebo by sa mi nepáčilo, ak by som sa pustil z kopca. Asi som sa poučil z prvých skúseností robiť všetko s mierou," dodal bývalý skladateľ, basgitarista a spevák Beatles.