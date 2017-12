Najsexi mužom sveta je Pierce Brosnan

18. nov 2001 o 7:10 TASR

Los Angeles 17. novembra (TASR) - Najsexi mužom sveta je americký herec Pierce Brosnan. Vyplýva to z prieskumu amerického časopisu, podľa ktorého je 48-ročný herec nielen pekný, ale má na plátne navyše aj sexi vyžarovanie a silný charakter.

Brosnan tak vystriedal amerického herca Brada Pitta, ktorý toto ocenenie získal dvakrát. Ďalšími nositeľmi titulu najsexi muža sveta sú aj herci Richard Gere, Harrison Ford a George Clooney.

Magazín určil aj najpríťažlivejšieho slobodného muža, ktorým sa stal americký herec Benjamina Bratt, bývalý priateľ herečky Julie Robertsovej. Za najpríťažlivejšieho politika sveta vyhlásili 59-ročného mexického prezidenta Vicenta Foxa.

Brosnan, ktorý v januári začne natáčať nové pokračovanie Jamesa Bonda, pre časopis vyhlásil, že v žiadnom prípade neabsolvoval žiadne plastické operácie, nemá žiadne implantáty a farba jeho vlasov je pôvodná. Napriek svojmu sexi výzoru však tento rodený Ír stavia radšej na vernosť.

"Je to šialené, hrať Jamesa Bonda a zvádzať pritom na plátne najkrajšie ženy sveta. A keďže si toho užijem dosť pri natáčaní, nepotrebuje to v reálnom živote," tvrdí herec. Brosnan sa len v auguste oženil so svojou životnou partnerkou Keely Shayeovou-Smithovou, s ktorou má dve deti.