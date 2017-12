Dánski Outlandish hviezdnymi maniermi netrpia

3. jún 2004 o 18:00 TASR

Bratislava 3. júna (TASR) - Žiadnymi hviezdnymi maniermi vraj netrpia členovia dánskej skupiny Outlandish, ktorí sa počas nadchádzajúceho víkendu prvýkrát naživo predstavia aj slovenskému publiku.

Deväťčlenná skupina známa predovšetkým notorickým hitom Aisha pricestuje na letisko do Viedne v sobotu v dopoludňajších hodinách, kde ich vyzdvihnú slovenskí organizátori. "Odvezieme ich do hotela v Bratislave, kde popoludní absolvujú krátke rozhovory s médiami, potom bude nasledovať zvuková skúška a príprava na večerný koncert," hovorí Jana Uhliariková z usporiadateľskej agentúry Abby Art. Od časového priebehu skúšky podľa jej slov závisí, či Outlandish stihnú absolvovať aj autogramiádu pre fanúšikov. "Milo ma prekvapili ich neprehnané požiadavky. Ide naozaj len o bežné veci, nič, čo by sme nezvládli. Veľa slovenských či českých interpretov je oveľa náročnejších," tvrdí organizátorka s tým, že drobné problémy im spôsobili technické požiadavky na aparatúru, keďže podľa jej slov "s takou kvalitou u nás na Slovensku nikto nepracuje".

Ich vystúpenie na streche nákupného centra Aupark bude bonbónikom celodenného podujatia pri príležitostí Dňa detí, v rámci ktorého sa na troch pripravených pódiách predstaví viacero tanečných i hudobných skupín. Sad Janka Kráľa sa zmení na "čarovný les", nebude chýbať cirkusová manéž Alex, detská karaoke, ukážky historického umenia, exotické zvieratá - tiger, lev a ťava, chodúľové divadlo, trampolíny, bazén s lodičkami, bábkové divadlo, maľovanie tvárí, horolezecká stena a mnoho ďalších atrakcií. "V rámci príchodu ľudí na parkovisko na streche od 17. hodiny vystúpia Misha, Fredyďs Dance Group. Bude tu aj módna prehliadka," doplnila Jana Uhliariková s tým, že samotný koncert sa začína o 19.30 a bude trvať do 21. hodiny.

Po koncerte sa Outlandish zrejme vyberú do centra mesta. "Ich večerný program budeme riešiť na mieste podľa toho, o čo prejavia záujem. Radi by sme im ukázali Bratislavu, keďže tu ešte nikdy neboli," uzatvára Uhliariková.