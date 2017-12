Premiéra Opery SND otvorí v piatok medzinárodný festival

BRATISLAVA 3. júna (SITA) - Premiéra opery Georga Friedricha Händela Alcina otvorí v piatok program 1. Medzinárodného festivalu hudobného divadla Bratislava. Titul poslednej premiéry Opery bratislavského ...

3. jún 2004 o 17:35 SITA

BRATISLAVA 3. júna (SITA) - Premiéra opery Georga Friedricha Händela Alcina otvorí v piatok program 1. Medzinárodného festivalu hudobného divadla Bratislava. Titul poslednej premiéry Opery bratislavského Slovenského národného divadla (SND) v divadelnej sezóne 2003/2004 je podľa jej dramaturga Martina Bendika súčasným hitom svetových scén. Alcinu robí príťažlivou najmä to, že je operou kúziel a ponúka svet boja čistej pravej lásky s láskou vyčarovanou a mágiou. Dielo režijne spracovala Zuzana Gilhuus, ktorá je zároveň autorkou modernej scény a kostýmov. V protiklade s vizuálnou stránkou je klasické hudobné naštudovanie Jaroslava Kyzlinka. V hlavnej úlohe milujúcej ženy a hrdej čarodejnice Alciny sa predstaví Petra Nôtová. Ruggiera, snúbenca, ktorý podľahne čarom Alciny stvárni Denisa Hamarová a jeho odvážnu snúbenicu a záchrankyňu Bradamante Denisa Šlepkovská. V ďalších postavách sa predstavia - Adriana Kučerová, Marián Pavlovič a Gustáv Beláček. Alcina začne v Historickej budove SND, tak ako všetky predstavenia festivalu, o 19:00.

Okrem Opery SND sa v premiérovom ročníku festivalu na prvej slovenskej divadelnej scéne predstavia do 12. júna aj sólisti Baletu SND, Opery Národního divadla (ND) Praha, Janáčkovej Opery Národního divadla v Brne a Neue Oper Wien. Počnúc piatkom počas ôsmich festivalových večerov SND uvedie to najzaujímavejšie z divadelných scén nášho regiónu. Publikum čaká tragická paródia Novej opery Viedeň Konečne, koniec, ale aj aktuálne hokejové Nagano a osobité dielo Leoša Janáčka Výlety pána Broučka z repertoáru ND Praha. Janáčkova Opera ND Brno sa predstaví s poslednou Janáčkovou operou Z mŕtveho domu inšpirovanou známym Dostojevského dielom Zápisky z Mŕtveho domu. Maďarskú tvorbu síce, kvôli finančným problémom, nepredstavia priamo maďarskí divadelníci, aspoň čiastočne ju zastúpia dve rozprávky od Bélu Bartóka - Drevený princ a Hrad kniežaťa Modrofúza v podaní Opery a Baletu SND. Šéf Opery SND Marián Chudovský však verí, že už v budúcom ročníku sa predstavia aj naši južní susedia. Záverečné dva večery sú vyhradené domácemu SND a jeho spracovaniu Verdiho Dona Carlosa a príbehu Spartaka od arménskeho skladateľa Arama Iľjiča Chačaturjana.