Annie Lennox sa na turné cíti ako šamanka

4. jún 2004 o 8:45 SITA

BRATISLAVA 4. júna (SITA) - Speváčka Annie Lennox hovorí, že sa cíti ako šamanka, keď sa vydá na turné. Podľa Daily Record si Annie pred turné zbalí množstvo homeopatík a prebytočných liekov, aby sa vyvarovala chorôb. 49-ročná bývalá speváčka skupiny Eurythmics si so sebou tiež berie vonné sviečky, aby si zútulnila hotelové izby. Annie začína 27. júna severoamerické turné v meste Camden v štáte New Jersey, kde vystúpi spolu so spevákom Stingom. Počas turné chce predstaviť skladby zo svojich troch sólových albumov, vráti sa však aj k piesňam z minulosti a zaspieva aj niekoľko starých hitov skupiny Eurythmics.