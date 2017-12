V GUnaGU pokrstili knihu Klimáčkových hier a CD opery v boeingu Cirostratus

Bratislava 4. júna (TASR) - Krstným megaotcom operného CD-čka Cirostratus sa vo štvrtok večer stala kultová punková kapela Zóna A v bratislavskom Divadle ...

4. jún 2004 o 13:57 TASR

Bratislava 4. júna (TASR) - Krstným megaotcom operného CD-čka Cirostratus sa vo štvrtok večer stala kultová punková kapela Zóna A v bratislavskom Divadle GUnaGU.

Krstilo sa tu nielen CD s nahrávkou opery v boeingu Cirostratus z pera skladateľa Sláva Solovica a dramatika Viliama Klimáčka, ale i kniha hier tohto komika s vážnou tvárou. Krstnou mamou knižky sa stala Silvia Hroncová, riaditeľka Divadelného ústavu, ktorý obe novinky vydal. "V knihe je 10 mojich hier z posledných 10 rokov, sú tam historické ako Čechov boxer, či Demokrati, uvádzaní v SND, ale aj súčasné ako Komix, alebo Hypermarket, ktorý bude mať premiéru v pražskom Národnom divadle," prezradil TASR Klimáček. Fanúšikov jeho diel však poteší i fakt, že sú v knihe aj doteraz nepublikované hry Dáma s kolibríkom, alebo jediná Klimáčkova hra v češtine Láska jest chemie.

Bonusom ku knižke je CD opery Cirostratus, ktorú hráva GUnaGU, vrátane libreta. "Je to riziko vydať každú pôvodnú vec, nieto ešte operu. Nečakáme že za mesiac zmizne z pultov, ale je to naša prvá opera, tak sme to chceli mať zaznamenané," povedal Klimáček. Práve vďaka nej vybrala anglická nadácia Genesis Foundation z 200 skladateľov celého sveta práve Sláva Solovica, aby svoju tretiu operu napísal pre Londýn. Solovic, ktorého hudba v hre Dicopigs bola ocenené DOS-kou, sa kvôli tichu na komponovanie vypravil spolu so svojim laptopom na Maltu, na librete pracuje Klimáček. "Osamelá alebo Hipocampus je o vytetovanom morskom koníkovi. Ukazuje, že nápad opery pre nás nebol kratochvíľou pre skladateľa," konštatoval Klimáček o už tretej opere Solovica, pričom druhú hrá GUnaGU v rámci predstavenia Komix.