Kirschnerovej portorikánsky bubeník srší humorom

Bratislava 4. júna (TASR) - V rámci svojho česko-slovenského turné brázdi momentálne speváčka Jana Kirschner so skupinou mestami susedných Čiech.

4. jún 2004 o 15:30 TASR

Podľa jej manažéra Jozefa Šeba bolo doposiaľ každé vystúpenie vypredané a v Ostrave dokonca kvôli záujmu hrali hneď dva razy. Kirschnerová si na turné prizvala do skupiny aj zahraničného hosťa, 24-ročného bubeníka Tonyho Escapu. Rodený Portoričan, ktorý ale žije v New Yorku, srší podľa Šeba neuveriteľným humorom a s kapelou sa výborne ľudsky zblížil. Len po niekoľkých spoločných koncertoch dokonca vyhlásil, že sa s nimi cíti, akoby boli spolu 20 rokov. "Je to hudobník telom aj dušou a je s ním ohromná zábava. Už si ani nevieme predstaviť, že po turné odíde," poznamenal dnes pre TASR Šebo. Najväčšia zábava je samozrejme medzi jednotlivými koncertmi. Tony Escapa IV., ako mu správne podľa rodinnej dynastie prináleží, sa tak napríklad pred niekoľkými dňami snažil naučiť nových kolegov portorikánsku hymnu a naopak, on chcel poznať slovenskú. Hudobník, ktorý minulé leto vystupoval aj s latino divou Shakirou, zvládol repertoár skupiny bez problémov a počas jednotlivých koncertov nechýbalo ani jeho bubenícke sólo. Slovenská časť turné Jany Kirschner začína 7. júna v Piešťanoch a v Bratislave sa na ňu fanúšikovia môžu tešiť 24. júna.