V Nemecku sa cez víkend uskutoční najväčší hudobný festival

4. jún 2004 o 18:32 TASR

Norimberg 4. júna (TASR) - Desaťtisíce fanúšikov dnes pricestovali do bavorského Norimbergu a Eifelu, aby sa až do nedele zúčastnili najväčšieho nemeckého hudobného dvojfestivalu Rock am Ring a Rock im Park. V rámci podujatia na troch veľkých pódiách vystúpi 75 skupín, väčšinou rockových.

Na pretekárskej dráhe Formuly 1 v Norimbergu dnes najskôr vystúpila americká metalová formácia Soil a juhoafrická skupina Seether. Účinkovať bude aj nemecká Toten Hosen, kalifornská Static-X a Motörhead.

Minulý rok sa koncertov zúčastnilo až 130.000 ľudí. Toho roku organizátori očakávajú 110.000 návštevníkov.

Stovky ľudí už niekoľko dní pred začiatkom festivalu postavili stany v niektorom z dejísk festivalu. Niektorí z nich potom - potúžení najmä pivom - sadli za volant áut. Bavorská polícia udelila doteraz 80 pokút za jazdu pod vplyvom alkoholu.