Predstaviteľ Harryho Pottera by si radšej prial "dramatický koniec" filmu

18. nov 2001 o 17:43 TASR

Londýn 18. novembra (TASR) - Britský predstaviteľ čarodejníckeho učňa Harryho Pottera vo filmovom hite Harry Potter a kameň mudrcov, Daniel Radcliffe (na fotke) by považoval za skvelé, ak by hlavný hrdina nakoniec v "dramatickom finále boja proti mocnostiam zla" zomrel.

Ako 12-ročný herec v rozhovore pre britský časopis Empire priznal, pochybuje, že bude môcť hrať vo všetkých filmových pokračovaniach pôvodne sedemdielneho románu z pera škótskej autorky Joanne K. Rowlingovej.

"Chcel by som to síce veľmi, ale považujem to za nepravdepodobné. Môže byť, že ma producenti nebudú chcieť už len preto, že budem privysoký, alebo dostanem akné", dodal Radcliffe.