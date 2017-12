Robbie Williams by vyznamenie kráľovny Alžbety II. s vďakou odmietol

Londýn 18. novembra (TASR) - Britský spevák Robbie Williams by v budúcnosti s vďakou odmietol vyznamenanie britského kráľovského dvora.

18. nov 2001 o 17:53 TASR

Ako sa 27-ročný spevák vyjadril pre britský denník Sunday Times, vyznamenanie by vrátil "v prospech zničených rodín na celom svete, a to by kráľovná Alžbeta II. určite pochopila". Tento výrok možno chápať aj ako narážku na súčasné pomery v Buckinghamskom paláci.

Sám Williams podľa vlastných slov v najbližších rokoch s vyznamenaním kráľovnej Alžbety II. naisto počíta.

Podľa spevákovho mediálneho poradcu Chrisa Briggsa je Williams v ostatnom období "veľmi nervózny", najmä pre svoj nový album Swing When You're Winning, na ktorom sa objavia aj známe piesne zosnulého amerického speváka Franka Sinatru. "Tieto piesne je veľmi ťažké interpretovať. Pre Roba je to obrovská výzva", vyhlásil Briggs pre Sunday Times.

K téme drogy a alkohol Williams povedal, že ich konzumáciou stratil dva roky života. "Ale našťastie som ešte relatívne mladý. Každopádne však ešte stále život bez drog pociťujem ako niečo zvláštne", dodal.

Nový album, obsahujúci okrem cover-verzií Sinatrových piesní aj iné slávne swingové melódie či duetá s prominentnými speváckymi partnermi, sa na európskom hudobnom trhu objaví už v pondelok.