Rocková, kresťansky orientovaná formácia Creed sa rozpadla

5. jún 2004 o 17:28 TASR

New York 5. júna (TASR) - Rocková, kresťansky orientovaná skupina Creed, ktorej sa podarilo získať v rokoch 1998-2000 tri ocenenia Billboard Music Award v kategórii rockový umelec roka, ako aj jednu Grammy, sa rozpadla.

Príčinou rozchodu členov skupiny, z albumov ktorej sa iba v USA predalo viac ako 24 miliónov exemplárov, boli umelecké diferencie, ale aj osobné dôvody.

Gitarista Mark Tremonti, bubeník Scott Phillips a basgitarista Brian Marshall súčasne potvrdili, že založili novú formáciu Alter Bridge. Doterajšieho speváka Creedu Scotta Stappa, ktorý pracuje už na sólovom projekte, nahradí v nej bývalý frontman formácie Mayfield Four Myles Kennedy.

Diskografiu Creed tvorí 10 singlov z obdobia 1997-2002, albumy My Own Prison (1997), Human Clay (1999) a Weathered (2001). Ich skladby sa do roku 2000 objavili aj na šiestich rôznych soundtrackoch.