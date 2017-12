Skupinu Outlandish očarila Bratislava na prvý pohľad

Bratislava 5. júna (TASR) - Hlavné mesto Slovenska na prvý pohľad očarilo speváka skupiny Outlandish Lennyho Martineza.

5. jún 2004 o 17:47 TASR

Interpreti vlaňajšieho letného hitu Aisha - skupina Outlandish sa dnes v premiére predstavia slovenskému publiku. Napriek nabitému celodennému programu by len neradi vynechali prehliadku mesta. "Je tu krásne, myslím, že to je miesto, kam môžete prísť so svojou ženou, alebo tak. Rád by som si pozrel aj krajinu. Bratislava dýcha históriou a dúfam, že budeme mať aspoň hodinku, aby sme si to tu mohli pozrieť," uviedol v rozhovore pre TASR Lenny, ktorý sa spolu s ďalšími členmi skupiny, Isamom Bachirim a Waqasom Quadrim, veľmi tešia na večerné vystúpenie. "Sme tu prvýkrát, takže samozrejme sme zvedaví, aké to bude, ako bude publikum reagovať. Máme tu česť cestovať po svete a hrať muziku pre ľudí, takže sa stále snažíme dať zo seba maximum. Je to vždy o komunikácii medzi nami a obecenstvom. Nechceme, aby ľudia stáli a pozerali sa na nás, chceme aby publikum na koncerte participovalo," tlmočí za 7-člennú skupinu Isam.

Skupina sa predstaví dnes o 19.30 v Live! Clube v nákupnom centre Aupark. Na Slovensko pricestovala v dopoludňajších hodinách a v rovnakom čase v nedeľu Bratislavu opustí.