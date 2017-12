V Budapešti počúval Stinga 400-tisícový dav

6. jún 2004 o 14:36 TASR

Budapešť 6. júna (TASR) - Budapeštiansky koncert britskej hudobnej superhviezdy Stinga počúvalo v sobotu večer podľa oficiálneho odhadu maďarskej polície 350.000 až 400.000 osôb.

Mnohé prístupové ulice k námestiu Felvonulási tér, kde sa konal bezplatný megakoncert, polícia uzatvorila. Podujatie bolo súčasťou reklamnej kampane zmeny mena jedného z mobilných operátorov pôsobiacich na maďarskom trhu

Zvedavci, ktorí si včas neobsadili pozíciu na námestí, boli nútení zaradiť sa do davu prúdiaceho okolitými, políciou ešte neuzatvorenými ulicami, aby našli miesto na okraji námestia a aby aspoň z diaľky mohli počúvať koncert. K námestiu sa už o ôsmej hodine večer prakticky ani pešo nedalo priblížiť.

Súpravy podzemnej dráhy smerom na susedné Námestie hrdinov, ktorá bola najvyťaženejšou dopravnou tepnou maďarskej metropoly, prichádzali do jednotlivých staníc už beznádejne plné, ulicami širokého okolia sa posúvali krokom autá tých optimistov, ktorí si mysleli, že budú vedieť podvečer zaparkovať.

Všetky prístupové ulice lemovali stánky a haldy odpadov, podobný obraz bol v Budapešti naposledy v noci 30. apríla pri vstupe Maďarska do Európskej únie, vtedy však bolo v uliciach podstatne menej ľudí. Menší dav sledoval aj vlaňajšie vystúpenie Eltona Johna, ktorý koncertoval na rovnakom mieste a v rámci podujatia toho istého mobilného operátora.

Britský spevák a basgitarista, bývalý líder skupiny Police, pricestoval do Maďarska v rámci európskej časti svetového turné The Sacred Love. Na pódiu sa Sting objavil po maďarských umelcoch a po polhodinovom vystúpení americkej speváčky a gitaristky Suzanne Vega okolo 21. hodiny.

Umelec ocenený viacerými cenami Grammy, ktorý v Budapešti koncertoval už po štvrtý raz, otvoril koncert skladbou Send Your Love, až potom nasledovala zvyčajne úvodná pieseň jeho vystúpení Inside. V skladbe Whenever I Say si zaspieval duet s Joy Rose.

Po bloku z nového albumu Sacred Love zožali ovácie spievajúceho publika aj skladby Roxanne, alebo English Man In New York. Prídavkom a záverečnou skladbou bola Brand New Day, čo mnohí návštevníci komentovali slovami: "...začína sa nový koncert?"

(spravodajca TASR Ladislav Vallach) žab