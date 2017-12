CD/DVD

7. jún 2004 o 10:30

Uri Caine: Live at Village Vanguard

Winter & Winter/ Hevhetia

Hudba je len jedna. Newyorský pianista a nekonvenčný skladateľ Uri Caine to potvrdzuje každým novým projektom. Po sérii postmoderných prerábok starých majstrov (Mahler, Schumann, Bach) prichádza s koncertným albumom svojho tria s basistom Drew Gressom a bubeníkom Benom Perowským. V chýrnom klube Village Vanguard počas troch májových dní hudobníci zahrali/nahrali desať skladieb. Úplne prirodzene sa tu striedajú jazzové štandardy s citátmi z klasickej hudby, v závere dokonca príde aj na politické posolstvo (Caineova skladba BushWack). Skvelý album teší dvojnásobne so správou, že nahrávky v kartónových obaloch z katalógu jedného z najosobitejších európskych vydavateľstiev už majú slovenského distribútora.

Ivan Csudai: Calm

ICS/Wegart

Ivana Csudaia väčšina ľudí asi pozná iba ako výtvarníka, no jeho hudobným aktivitám treba venovať rovnakú pozornosť. Nová nahrávka Calm nadväzuje na jeho obnovenú spoluprácu s Martinom Burlasom, ktorá sa zrodila už v roku 1991: Csudai je autorom hudby a textov, spieva a hrá na gitaru, kým Burlas sa postaral o rytmické podklady, basovú líniu a syntetizerové party. Nových "deväť ľahkých kusov" - to sú, presne v duchu názvu, pokojné pesničky. Autor nezaprel svoju profesiu a zaodel ich do výtvarne pôsobivého obalu. Rovných 33 minút a 33 sekúnd hudby si vydal sám. Dokonalá ukážka v súčasnosti veľmi populárneho spôsobu tvorby "Do it yourself".

Nick Cave and the Bad Seeds: Videos

EMI/Monitor

Kolekcia najlepších dvadsiatich videoklipov ponúka pozoruhodný portrét svojrázneho pesničkára austrálskeho pôvodu. Počet klipov nie je náhodný, presne dvadsať rokov totiž uplynulo od debutového albumu From Her to Eternity Nicka Cavea a dévedéčko tak ponúka rovnako jeho staré "pecky" ako i nové skladby. Fanúšikovia určite ocenia obrazové verzie hitoviek ako The Mercy Seat, The Ship Song či pôsobivé stvárnenie duetu s Kylie Minogue Where The Wild Roses Grow, znalci si so slzou v oku spomenú na éru, keď gitaru v sprievodnej skupine Bad Seeds obsluhoval Blixa Bargeld z Einstürzende Neubauten. Ako bonus sú krátke komentáre hudobníkov k jednotlivým piesňam. (her)