V Bostone sa konala vernisáž Danglárových ilustrácií

7. jún 2004 o 2:58 TASR

Washington 7. júna (TASR) - V galérii Medzinárodného inštitútu v Bostone, štát Massachussetts, sa v piatok večer konala vernisáž ilustrácií a komiksov známeho slovenského výtvarníka Jozefa "Danglára" Gertliho.

Ide o druhú zastávku tejto výstavy v Spojených štátoch po jej premiére v Galérii Kolomana Sokola na slovenskej ambasáde vo Washingtone.

Výstava je profilovou prehliadkou autorových knižných ilustrácií za ostatné desaťročie, ako aj výberom z Danglárových populárnych komiksov, ktoré vytvoril pre rôzne slovenské periodiká.

Americké a krajanské publikum má tak možnosť zoznámiť sa s inou, menej tradičnou súčasťou slovenskej výtvarnej kultúry. Výstava potrvá v Bostone do konca júna a potom by sa mala presunúť do Národného českého a slovenského múzea a knižnice v meste Cedar Rapids v štáte Iowa.

TASR o tom informoval kultúrny radca veľvyslanectva SR vo Washingtone Igor Otčenáš.