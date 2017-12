Po skupine AC/DC pomenujú v Melbourne ulicu

Melbourne 7. júna (TASR) - Úzka ulička v Melbourne je na najlepšej ceste k tomu, aby niesla mesto slávnej austrálskej rockovej skupiny AC/DC.

7. jún 2004 o 9:30 TASR

Hovorkyňa mestskej rady Kimberly Kitchingová dnes potvrdila, že o premenovaní Corporation Lane v centre mesta na Ulicu AC/DC sa skutočne uvažuje.

"Je to pravdepodobne najúspešnejšia austrálska skupina všetkých čias a k Melbourne má vzťah," povedala hovorkyňa.

Mala tým na mysli jeden z najznámejších videoklipov kapely k pesničke Long Way to the Top, ktorý sa nakrúcal na korbe kamióna na Swanson Street v Melbourne.

Rozhodnutie o premenovaní ulice padne v nasledujúcich týždňoch, no je takmer isté, že bude pozitívne. Melbourne sa tak pridá k Madridu, kde majú austrálski rockeri tiež "svoju" ulicu.