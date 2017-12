Koncert McCartneyho v Prahe sledovali desiatky tisíc fanúšikov

Praha 7. júna (TASR) Asi 50.000 fanúšikov prilákal v nedeľu večer do pražského T-Mobile Parku historicky prvý koncert speváka Paula McCartneyho v Česku.

7. jún 2004 o 12:48 TASR

Hviezda legendárnej skupiny Beatles pricestovala na koncert do Prahy v rámci svojho turné.

V Prahe pod otvoreným nebom zazneli najslávnejšie hity z časov Beatles, ale aj novšie McCartneyho skladby. Podľa speváka Mira Žbirku, ktorý sa s rockovou legendou osobne stretol ešte pred koncertom, pražský koncert bol vynikajúci a oveľa lepší než pred rokom vo Viedni.

Žbirka, ktorý na hudbe Beatles vyrastal a skladby Beatles mal v minulosti aj vo svojom repertoári, navštívil Paula McCartneyho v zákulisí najprv v sprievode bývalého českého prezidenta Václava Havla a jeho manželky Dagmar, neskôr s legendou strávil chvíľku aj osamote. Slovensko-český spevák to povedal v rozhovore pre TASR.

Meky si nechal podpísať platňu a nevychádzal z údivu, keď mu McCartney z vlastnej iniciatívy a iba pre neho zahral jednu zo svojich najnovších a zatiaľ nevydaných skladieb. Stretol som sa s človekom, nie s miliardárom, poznamenal Žbirka na adresu svojho idolu.

Podľa neoficiálnych informácií sa McCartney zdrží v Prahe do utorka, a potom odcestuje na koncert do Dánska. Rocková hviezda býva v luxusnom apartmáne hotela Four Seasons na nábreží Vltavy, ale svoj privátny program tají.

(spravodajca TASR Bohdan Kopčák) žab