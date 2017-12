Svätojánske ohne na Kuchajde otvoria Kultúrne leto 2004

BRATISLAVA 7. júna (SITA) - Trinásty ročník Svätojánskych ohňov na Kuchajde v bratislavskom Novom Meste odštartuje v sobotu Kultúrne leto 2004. Od 14:00 je v areáli prírodného kúpaliska pripravené spoločenské ...

7. jún 2004 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 7. júna (SITA) - Trinásty ročník Svätojánskych ohňov na Kuchajde v bratislavskom Novom Meste odštartuje v sobotu Kultúrne leto 2004. Od 14:00 je v areáli prírodného kúpaliska pripravené spoločenské popoludnie, ktoré bude pokračovať tanečnou zábavou so skupinou Skan až do polnoci. Svätojánsku vatru zapália po 19:30 a obľúbený ohňostroj pri vodnej hladine si návštevníci pozrú od 21:00. "Tento rok by mal byť ohňostroj úplne iný a originálny, niektoré prvky pochádzajú až z Číny," informoval na tlačovej besede starosta Nového Mesta Richard Frimmel. Účasť na podujatí prisľúbili aj viaceré známe osobnosti ako napríklad bývalý prezident Michal Kováč, budúca hlava štátu Ivan Gašparovič, predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora a na Kuchajde by mal byť tiež arcibiskup Ján Sokol. "Návštevníci sa tu však určite nestretnú so žiadnymi politickými rečami," zdôraznil Frimmel.

Atmosféru tradične spestria ukážky ľudových remesiel a lunaparkových atrakcií. Rodičia majú rovnako ako po minulé roky možnosť vyzdvihnúť si od stredy na referáte kultúry na Miestnom úrade Nové Mesto na Junáckej ulici zadarmo vstupenky pre deti na kolotoče. Každé dieťa má nárok na štyri lístky, k dispozícii je spolu 4500 vstupeniek. Jednou z tradičných atrakcií sú tiež kone z jazdeckého oddielu Elán na Čiernej Vode, ktoré deti povozia od 14:00 do 19:00. Najmladší návštevníci sa budú môcť vyblázniť na nafukovacej skákačke Medveď. Frimmel očakáva účasť zhruba 20- až 25 000 ľudí, o bezpečnosť ktorých sa budú starať policajti, zdravotníci aj hasiči. Vstup do areálu je počas Svätojánskych ohňov voľný. Finančne celé podujatie pokrývajú sponzorské príspevky.

Akcie na Kuchajde sú pripravené na celé leto. Na 20. júna o 17:00 je naplánovaný podvečer s názvom Za dychovkou na Kuchajdu a o týždeň neskôr v tom istom čase podujatie Tancujeme pri jazere s hudobnou skupinou Mini. Na júl je pripravených päť tanečno-spoločenských podvečerov a na august tri plus tradičný Záver kultúrneho leta známy ako kultúrno-spoločenský deň Bratislavčanov, ktorý novomestská samospráva organizuje pri príležitosti Dňa ústavy SR a začiatku nového školského roka.