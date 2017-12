Cameron sa rozišla s Justinom, lebo ju brzdí v kariére

BRATISLAVA 7. júna (SITA) - Herečka Cameron Diazová (31) vraj pustila speváka Justina Timberlakea (23) k vode. Popri ňom údajne nemohla napredovať v kariére. Ako uviedol časopis News Of The World, hviezda ...

7. jún 2004 o 17:40 SITA

BRATISLAVA 7. júna (SITA) - Herečka Cameron Diazová (31) vraj pustila speváka Justina Timberlakea (23) k vode. Popri ňom údajne nemohla napredovať v kariére. Ako uviedol časopis News Of The World, hviezda Charlieho anjelov to svojmu priateľovi oznámila pred dvoma týždňami. Dvojica ešte však k tomu nevydala oficiálne stanovisko.

Ich priateľ však povedal: "Skončilo sa to. Problémom je, že kvôli tomu, že chodí so spevákom, ju v Hollywoode neberú vážne. Cameron si myslí, že má lepšie šance postúpiť v kariére, ak bude bez neho." Cameron začala chodiť s Timberlakeom asi pred rokom potom, ako sa rozišiel s Britney Spearsovou. Justin vraj žiadal Cameron, aby sa k nemu presťahovala, no ona nebola na taký záväzok pripravená. Povedala mu to počas filmového festivalu v Cannes, kedy si uvedomila, ako veľa pre ňu filmová kariéra znamená.