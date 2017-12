Dve bývalé členky Spice Girls si už nemajú čo povedať

BRATISLAVA 7. júna (SITA) - Mel B, bývalá členka hudobnej britskej skupiny Spice Girls, uviedla, že keď sa nedávno stretla v Los Angeles s Geri Halliwellovou alias Ginger Spice, už si obe nemali čo povedať.

8. jún 2004 o 12:00 SITA

Scary Spice, ktorá sa pokúša o hereckú kariéru, narazila do Geri počas nakupovania, uvádza sa v denníku

Daily Star. Momenty, ako tento, sú skrátka nepríjemné, povedala. S Geri sme si boli blízke ako sestry, ale teraz

si obe ideme každá po svojom, takže bolo také čudné stretnutie. Už si nenájdeme čas, aby sme sa vzájomne navštevovali. A vlastne už nie je nič, čo by som jej naozaj chcela povedať, dodala vzápätí Mel, ktorá tiež spomenula, že je rozhodnutá pustiť sa do seriózneho štúdia herectva. V súčasnej dobe sa s nasadením všetkých síl pripravuje vystúpiť v muzikáli Rent na Broadwayi. Ideálne by podľa nej bolo produkovať

a vystúpiť v nejakom americkom sitcome.