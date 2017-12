Bitka televízií sa začne na jeseň

8. jún 2004 o 13:30 MIRKA KERNOVÁ

BRATISLAVA - Slovenské televízie sa už pripravujú na vzájomný boj, ktorý by sa mal začať na jeseň, keď sa ich sledovanosť začne merať peoplemetrami. Prostriedky budú rôzne: filmové megahity, nové tváre, zmenené relácie či aspoň grafika. Niektoré relácie pribudnú, menej populárne zrušia.

Televízie svoje plány zo strategických dôvodov zverejňovať nechcú. Nejde im ani tak o to, že by prišli o moment diváckeho prekvapenia - chcú najmä uchrániť svoje plány pred konkurenciou.

STV staví na filmy, úpravy súčasných relácií, a opäť zmení grafiku - pribudnú nové "džingle". "Máme pripravené absolútne prekvapenie," sľubuje Branislav Záhradník z vedenia STV.

Televízia Joj nechce rušiť nič, "formáty", ktoré nasadila v minulosti, sa podľa jej hovorcu Ľudovíta Tótha osvedčili. Nezmenia sa ani ich moderátori.

Najskúpejšia na informácie o zmenách je Markíza. Ktoré relácie ruší, prezradila, ale chystané novinky úpenlivo tají. Tiež hľadá nových ľudí a pozmení grafiku.

Od peoplemetrov si televízie sľubujú veľa. Tvrdia, že budú vedieť pružnejšie reagovať na záujem divákov, že "jednotnou menou" sa sprehľadní reklamný trh a ustanú ich nekonečné spory, ktorý mediálny výskum je hodnovernejší. Peoplemetrové meranie je dokonalejšie ako dnešné "denníčkové" výskumy.

STV chce dokonca zaútočiť na pozíciu jednotky na trhu, čo dlhodobo patrí Markíze. "Bude to Nový začiatok II," hovorí Záhradník. Zmenami prešla televízia nedávno - vo februári.

Joj sa na zavedenie peoplemetrov podľa Tótha "poctivo" pripravuje. "Tento moment totiž považujeme z pohľadu slovenského televízneho a reklamného trhu za prelomový."

STV a Joj očakávajú, že peoplemetre ukážu, že ich sledovanosť je v skutočnosti vyššia. Markíza je ostražitejšia. "Od nástupu peoplemetrov očakávame skvalitnenie samotného typu mediálneho výskumu, ktorý bude umožňovať detailnejšiu a aktuálnejšiu analýzu dát a poskytne presnejšie informácie o diváckom správaní, vytvorí jednotnú mediálnu menu, štandardizuje správanie všetkých zainteresovaných subjektov," hovorí Ivana Semjanová z Markízy.

Kto s čím príde

STV: Megahity a Slovensko hľadá SuperStar

Hoci STV je verejnoprávnou televíziou, na jeseň si najviac sľubuje od programov, typických pre komerčné televízie - napríklad súťaže "Slovensko hľadá SuperStar", ktorá vo svete láme divácke rekordy.

"23 týždňov budeme prinášať divákom tento program a očakávame, že prelomí rekordy sledovanosti," hovorí Záhradník. Ani po kritike médií televízia nechce zverejniť sumu, za ktorú kúpila licenciu. STV uvažuje aj o kúpe úspešného formátu z produkcie jednej európskej verejnoprávnej televízie. Záhradník prezradil len to, že má ísť o "inteligentnú zábavu".

Televízia sa chváli aj balíkom filmov a seriálov z produkcie 20th Century Fox, ktorý jej údajne konkurencia bude závidieť.

"Niekde sa upraví vysielací čas, niekde zmeníme dramaturgiu, inde vymeníme moderátora a možno aj niektorú reláciu zrušíme," hovorí Záhradník o vlastných reláciách. Podľa zdroja z televízie je ohrozený aj osud Markovičovej MM show, ktorá vraj nesplnila očakávania, jej sledovanosť 2,4 % je nízka. Vedenie STV je spokojné s reláciou Pod lampou, ktorá sa s MM show prekrýva, hoci jej sledovanosť je 1 %. "Vzhľadom na to, že je to intelektuálna debata určená pre menšinového diváka, je to mienkotvorná sledovanosť," povedal Záhradník.

Na jeseň mala pôvodne skončiť aj Pošta pre teba, po škandále s fingovaným príbehom sa však jej sledovanosť zdvojnásobila, a tak zostane. Zmeniť by sa mala podoba relácie O 5 minút dvanásť.

Markíza: novinky tají

Šéfka oddelenia pre vzťahy s verejnosťou Ivana Semjanová prezradila len to, že od septembra prinesie Markíza nové "projekty", ktoré "predstavujú to najlepšie z európskej a svetovej televíznej tvorby".

Od septembra sa už neobjavia relácie: Humor.sk, Premiéra, Showtime, Cestoviny, Kde bolo - tam bolo, V tieni. Dôvodom je "zefektívnenie vysielacej štruktúry". Zrušené programy by mali nahradiť nové relácie. O aké pôjde, Semjanová odmietla prezradiť.

Markíza hľadá aj nové tváre, ktoré by mali posilniť spravodajstvo, publicistiku a moderátorské posty. Ich výber stále prebieha, a to v niekoľkokolovom konkurze, do ktorého sa prihlásilo okolo 8-tisíc ľudí. Na tretie kolo z nich čaká 124. "Hľadáme aj typy na zábavu a talkšou," povedala Semjanová. "Nepovedala by som, že je to len príprava na september."

Joj: príde miss, Gallovič zo SND a Southpark

Do konca roka pribudnú nové relácie i ľudia. "O detailoch je však predčasné hovoriť," povedal hovorca Tóth. Zverejnil len "predpeoplemetrové zmeny" a to, že relácia Raňajojky bude o hodinu dlhšia, medzi moderátorkami počasia sa objaví bývalá miss Adriana Pospíšilová, onedlho sa objaví nová súťažná relácia s názvom Easy Renta s novým moderátorom, hercom SND Jánom Gallovičom, a v júli má pribudnúť kreslený seriál Southpark. (hr)