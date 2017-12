Dolly Buster pripravuje Buster TV

8. jún 2004 o 5:17 SITA

BRATISLAVA 8. júna (SITA) - Česká pornohviezda Dolly Buster pripravuje spustenie nového televízneho kanálu Buster TV. Ako v pondelok podľa internetového servera Ananova (ananova.com) uviedol riaditeľ pripravovanej televízie Lukáš Barborka, kanál by mal ponúkať najmä "veľa akcie" a priame prenosy z najvyššej britskej futbalovej súťaže Premier League. Piatkové večery budú podľa Barborku venované starým filmom s Dolly Buster. Pornoherečka, ktorá kandiduje za Nezávislú iniciatívu (bývalá Nezávislá erotická iniciatíva) do Európskeho parlamentu, plánuje spustiť vysielanie svojho kanálu do troch mesiacov.