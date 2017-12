Pravdepodobnosť, že Lopezová sa do konca roka rozvedie, je 3:1

8. jún 2004 o 8:52 TASR

Londýn 8. júna (TASR) - Pravdepodobnosť, že Jennifer Lopezová sa znovu rozvedie, je 3:1. Aspoň tak to vidia londýnski stávkari, ktorí stanovili tento kurz na možnosť, že sa úspešná latino speváčka a herečka do konca roka so svojím manželom s poradovým číslom tri - Marcom Anthonym do konca roka rozvedie.

Tridsaťtriročná hviezda má už dve nevydarené manželstvá za sebou. Ani jedno z nich nevydržalo viac než rok. Len v januári tohto roka sa rozišla s kolegom Benom Affleckom po tom, čo odvolali minuloročnú svadbu plánovanú na september.

Anthony sa len minulý týždeň v rýchlom rozvodovom konaní v Dominikánskej republike odlúčil od svojej predchádzajúcej manželky a bývalej Miss Universe Dayanary Torresovej.

Stávkové kancelárie tiež ponúkli kurz 10:1 na možnosť, že J-Lo sa počas svojho života vydá viac ako osemkrát, čím by porazila herečku Elizabeth Taylorovú.

Tí, ktorí ešte stále nechcú veriť tomu, že holywoodska búrlivá romanca s protagonistami Affleckom a Lopezovou sa nadobro skončila, majú tiež šancu si staviť si. Stávkové domy totiž odhadujú možnosť, že sa zoberú do konca roka 2004 na 14:1.

