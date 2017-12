Speváčke skupiny ABBA sa vyhrážajú smrťou

BRATISLAVA 8. júna (SITA) - Speváčka švédskej skupiny ABBA Agnetha Faltskogová je pod 24-hodinovou ochranou potom, ako dostala list, v ktorom sa jej vyhrážajú smrťou. Švédska polícia letecky dopravila ...

8. jún 2004 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 8. júna (SITA) - Speváčka švédskej skupiny ABBA Agnetha Faltskogová je pod 24-hodinovou ochranou potom, ako dostala list, v ktorom sa jej vyhrážajú smrťou. Švédska polícia letecky dopravila bodyguardov na odľahlý ostrov blízko Štokholmu, kde hviezda býva. „Agnetha dostáva každý deň veľa listov, ale tento je vážny,“ povedal jej manažér Staffan Linde. Výhražný list je ďalšou negatívnou udalosťou v živote švédskej speváčky. V roku 2000 dostal jej bývalý milenec Gert van der Graaf zákaz prísť do jej blízkosti potom, ako sa rozišli a on ju neustále sledoval. Minulý mesiac zasa udrel do jej domu blesk.