Chippendales sa vrátia do Batislavy už ôsmy raz

Bratislava 8. júna (TASR) - Do Bratislavy má opäť namierené skupina Chippendales. Tentoraz má však pre slovenské dámy pripravenú vynovenú šou.

8. jún 2004 o 16:00 TASR

Svalnatí krásavci, ktorí Slovensko navštívili už sedemkrát a naposledy predviedli svoje pestované telá v apríli, sa do nášho hlavného mesta vrátia opäť v novembri. Dievčatá a ženy sa teda majú opäť na čo tešiť. Chippendales sú svetovo uznávanou skupinou v oblasti ženského zábavného priemyslu. Ich heslom je "neuveriteľná dievčenská noc". Žiadna iná pánska tanečná skupina sa s nimi nemôže porovnávať v štýle, profesionalite a sexepíle. Výborná choreografia, nádherné svetelné efekty, krásni muži, vypracované telá, úsmevy. Túto originálnu produkciu si prichádzajú bez ostychu pozrieť milióny žien po celom svete.

Hra na doktora, zväzovanie žien a predvádzanie sa to sú len čriepky z ich programu. Zaujímavosťou je určite fakt, že spolu so súborom tanečníkov cestujú aj ich vlastní kuchári, ktorí na vlastných sporákoch pripravujú z domácich surovín jedlá, určené pre tanečníkov. V ich jedálnom lístku nesmú chýbať cestoviny, kuracie mäso, ovocie a zelenina. Rovnako je to aj s praním kostýmov medzi technickým vybavením nechýba práčka a sušička. V podmienkach súboru je pre ubytovanie uvedená samozrejme posilňovňa a bazén. Tanečníci si totiž i napriek svojmu nabitému programu vždy nájdu čas, aby sa venovali svojim telám a naďalej si ich zveľaďujú.

Doterajšie slovenské vystúpenia boli vždy beznádejne vypredané. Lístky, ktoré sú k dispozícii na www.ticketportal.sk, idú doslova na dračku už dnes a necelého polroka pred vystúpením, je predaná jedna štvrtina. Vo veľkom ich podľa organizátora firmy Martin Sarvaš Productions nakupujú aj firmy pre svoje zamestnankyne. V rámci jesenného turné Chippendales zavítajú aj do Prahy a Brna.