Clapton bude predávať gitary

Pred piatimi rokmi začal legendárny gitarista Eric Clapton dražiť svoje nástroje. Gitaru Fender Stratocaster kúpil anonymný kupec za 497-tisíc dolárov. O niekoľko dní bude Clapton rozpredávať znovu. Všetky vyzbierané peniaze dostane rehabilitačná klinika

9. jún 2004 o 17:00

Carlos Santana a Eric Clapton na koncerte v Dallase. FOTO - ČTK





pre narkomanov a alkoholikov Crossroads Center.

"Predávam to najlepšie zo svojej zbierky, nechám si len tie nástroje, ktoré potrebujem na hranie a komponovanie," cituje ČTK vyhlásenie gitaristu pre aukčnú sieň Christie's. V New Yorku sa rozlúči s gitarou Blacky - hovorí o nej, že je súčasťou jeho osobnosti, sám ju poskladal z troch gitár Fender Stratocaster, ktoré si kúpil v Nashville v roku 1970. Je možné, že za ňu dostane až 150-tisíc dolárov.

Na predaj je aj červená gibsonka ES-335 z roku 1964 a niekoľko gitár, ktoré dostal Clapton od svojich kamarátov - Peta Townsheda z The Who, Briana Maya z Queen či J. J. Calea a B. B. Kinga. "Do prvej dražby som tieto gitary nedal. Vtedy som si totiž nevedel predstaviť, že by som sa mal s nimi rozlúčiť. Sú to dobré rockové a bluesové gitary."

Do protidrogového centra pošle aj výťažok z tradičného koncertu slávnych gitaristov Eric Clapton Crossroads Guitar Festival v Dallase. Tento víkend si na ňom zahral zo staršími i mladšími umelcami - B. B. Kingom, Joe Walshom, Jamesom Taylorom, Jimmiem Vaughanom. Odvykajúcich si narkomanov prišiel podporiť aj Carlos Santana. Po búrlivých 60. rokoch sa z neho stal odporca drog a začal sa vážne zaoberať východnými filozofiami. Cvičil jogu a prestal jesť mäso. Neskôr sa však vrátil ku kresťanstvu a najmä - aj k svojej poriadnej muzike. (kk)