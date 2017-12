Lopezová a Anthony údajne čakajú dieťa

9. jún 2004 o 10:24 TASR

New York 9. júna (TASR) - Dôvodom, prečo sa Jennifer Lopezová a Marc Anthony vzali tak skoro po tom, ako sa on rozviedol a ona rozišla s Benom Affleckom, by mohlo byť ich očakávané dieťa.

Spevácky a herecký pár si údajne povedal áno v sobotu večer na tajnom súkromnom obrade v Lopezovej hollywoodskom dome. Správy o svadbe nechcel nikto potvrdiť, podobne sa nikto nevyjadruje k tomu, že sa mala konať kvôli Lopezovej tehotenstvu.

O očakávanom potomkovi ako prvý informoval denník New York Post s odvolaním sa na nemenovaného svadobného hosťa. Jeho zdroje tiež tvrdia, že Lopezová nosí voľné oblečenie, aby nič neprezradila. Podľa ďalších médií je latino hviezda dokonca už v druhom mesiaci.

Anthony, na ktorého ruke si už novinári všimli prsteň vyzerajúci ako svadobný, sa počas série utorkových rozhovorov vyhýbal odpovediam na takéto otázky a dal jasne najavo, že jeho súkromný život je sférou neprístupnou.

Dohady však môžu tým, ktorých sa týkajú, len vyhovovať. Anthony v utorok vydával nový album a bez špekulácií by sotva získal takú publicitu. Nech len ľudia hádajú, či je alebo nie je ženatý a či má alebo nemá byť otcom, podporí to predaj. Potvrdenie by len zredukovalo búrlivé správy.