Santana už pracuje na kompozícii, ktorú naspieva spoločne s Bocellim

9. jún 2004 o 12:00 TASR

Rím 9. júna (TASR) - Nedávne prvé stretnutie gitarového mága Carlosa Santanu a talianskeho nevidomého tenoristu Andreu Bocelliho, ku ktorému došlo na májovom charitatívnom megakoncerte We Are The Future v Ríme, povedie zrejme k ich umeleckej spolupráci.

Hudobník mexického pôvodu, ktorý sa podľa Akadémie zvukových záznamov latinohudby stal mužom roka, hovoril v rozhovore pre denník Corriere della Sera s nadšením o talianskom vokalistovi ako o veľkej osobnosti a umelcovi mimoriadnych kvalít.

Navyše prezradil, že už pracuje na piesni pre Andreu Bocelliho, ktorú naspieva spoločne so spevákom, známym aj ďaleko za hranicami Talianska.

Carlos Santana už čoskoro opäť zavíta na Apeninský polostrov, veď už v priebehu budúceho týždňa bude koncertovať v Neapole.