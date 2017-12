Počas Kultúrneho leta sto programov na pätnástich scénach

BRATISLAVA 9. júna (SITA) - Počas tohtoročného Kultúrneho leta, ktoré sa začne 17. júna o 20:00 na Primaciálnom námestí v Bratislave vystúpením nemeckého orchestra Johanna Straussa, vystúpia na pätnástich ...

9. jún 2004 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 9. júna (SITA) - Počas tohtoročného Kultúrneho leta, ktoré sa začne 17. júna o 20:00 na Primaciálnom námestí v Bratislave vystúpením nemeckého orchestra Johanna Straussa, vystúpia na pätnástich scénach vo vyše sto programoch umelci zo 16-tich krajín. Na dnešnej tlačovej besede v Bratislave o tom informoval riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska Vladimír Grežo, ktoré v spolupráci s bratislavským magistrátom a mestskými časťami 29. ročník Kultúrneho leta organizuje. "Pri príprave sme sa snažili zachovať tradičnú, rokmi overenú stavbu programu, avšak niektoré vystúpenia sme umiestnili do nových priestorov, myslíme si, že by to celé podujatie mohlo oživiť," povedal Grežo.

Medzi úvodné podujatia patrí aj festival vína Vino Gallery na nádvorí Starej radnice, ktorý sa začne

18. júna o 16:30. Návštevníci môžu ochutnať až 80 druhov Frankovky modrej zo Slovenska, Moravy a Rakúska, ale aj Moravský muškát a mnoho ďalších druhov vína. Už po siedmy krát sa na Kultúrnom lete predstaví írska folková skupina The Cassidys, ich vystúpenie 18. júna o 19:30 írskymi tancami spestrí bratislavská tanečná skupina Petronella.

Koncertná sieň Klarisky ožije od 25. do 30. júna Gitarovým festivalom J.K. Mertza, počas ktorého vystúpia umelci zo Španielska, Grécka, Maďarska, Ukrajiny, Poľska a Slovenska. Každý pondelok o 17:00 od 5. júna do 30. augusta sú na nádvorí Starej radnice pripravené divadelné predstavenia pre deti. Pozrieť si môžu aj predstavenia "Čin-čin", "O karkuľke", či "O kohútikovi a sliepočke". Letné shakespearovské slávnosti, na ktorých hru "Rómeo a Júlia" uvedú v slovenskom, ale aj anglickom jazyku, budú na Bratislavskom hrade od 26. júna do 2. augusta. Hudobná sieň Bratislavského hradu bude 28. ročník Dní organovej hudby hostiť od 12. do 29. augusta, vystúpia no nich organisti z Rakúska, Talianska, Francúzska, Poľska a Slovenska. Súčasťou Kultúrneho leta bude aj už tradičný Letný kinematograf, ktorý tentoraz slovenské a české filmy premietne od 25. do 29. augusta na bratislavskom nábreží pri Parku kultúry a oddychu.

Kultúrne leto potrvá do konca augusta, podujatia pripravili takmer všetky mestské časti.