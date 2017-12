Pohodu na Pohode môže ohroziť len vietor, tvrdí M. Kaščák

BRATISLAVA 9. júna (SITA) - Pohodu na tohtoročnom hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne (16.-17.7.) môže ohroziť jedine vietor, povedal na dnešnej tlačovej besede v Bratislave riaditeľ festivalu Michal ...

BRATISLAVA 9. júna (SITA) - Pohodu na tohtoročnom hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne (16.-17.7.) môže ohroziť jedine vietor, povedal na dnešnej tlačovej besede v Bratislave riaditeľ festivalu Michal Kaščák. Tento rok sa totiž festival koná po prvý raz na trenčianskom letisku. "Keby tam bol silný vietor, mohol by ohroziť festivalové stavby. Ale samozrejme, stavby sa kotvia, takže to by musel byť extrémne silný vietor," ubezpečil Kaščák. Na iné extrémy počasia - dážď a silné slnko sú organizátori pripravení. Najviac ľudí sa bude pohybovať po betónovej pristávacej ploche letiska, takže sa nezablatia a veľké občerstvovacie stany zabezpečia dostatok tieňa.

Obrovská 30 hektárová plocha vyhradená na festival umožnila rozšíriť akciu o niekoľko stageov (pódií) a atrakcií. Tento rok sa "pohoďáci" môžu tešiť na tri scény so živou hudbou, tri s elektronickou hudbou a jedinú komornú scénu Aréna TB s posedením, kde bude literárna sekcia, divadlo, besedy a vážna hudba. "Spolu vystúpi na Pohode viac ako 130 interpretov z 22 krajín sveta. Okrem Antarktídy a Austrálie máme zastúpené všetky kontinenty," tvrdí Kaščák. Špeciálne požiadavky na organizátorov mali tento rok "najjagavejšie hviezdy podujatia". Najlepšie technické vybavenie za celú históriu festivalu musí organizačný tím zabezpečiť britskému Moloko, dopraviť alebo zohnať traktor pre fínskych Leningrad Cowboys a zabezpečiť koncertné krídlo pre Cesariu Evoru z Kapverdských ostrovov. Okrem nich vystúpi napríklad fínska Värttinä, Chumbawamba, Tata bojs, Čechomor či DJ-i Galagha&Gabanna. "Aj napriek protestom niektorých ľudí som sa rozhodol zaradiť do programu aj popovú speváčku Mishu," povedal Kaščák a dodal, že aj napriek tomu, že Pohoda má byť o všetkom len nie o mainstreame, Misha sa mu páči a vystúpi len v Aréne TB po diskusii Komercia a kvalita.

Dvojkilometrová dráha letiska, ktorá bude dva dni patriť zábave, môže niekomu naháňať strach. "Ľudia sa nemusia báť, že sa z festivalu Pohoda stane festival Pochod, návštevníci sa nenachodia," zdôrazňuje Kaščák a dodáva, že väčší priestor minimalizuje presluchy medzi pódiami a všade bude niečo, na čo sa dá pozerať.

Staršia dráha na trenčianskom letisku bude naďalej funkčná. "Nebude to nebezpečné, dráha je od centra diania vzdialená niekoľko stoviek metrov, takisto aj vojenské budovy," informoval Maroš Kemény z komunikačného odboru Ministerstva obrany (MO) SR. Nikto k premávajúcej dráhe nebude mať prístup, miesto festivalu bude oplotené. "Zároveň chceme prezentovať armádu ako rezort s ľudskou tvárou, ktorý rozumie mladým ľuďom a nabúrať niektoré predsudky," pochvaľoval Kemény spoluprácu MO s festivalovým výborom.

K letisku by mala premávať kyvadlová doprava, pravdepodobne si budú môcť nadšenci aj zalietať. MO postaví na letisku aj veľký stan ako úschovňu a pripraví aj zopár kreatívnych akcií. Medzi tradičné sprievodné akcie patrí Bažant kinematograf, výstava fotografií, non stop internet zadarmo a alternatívne športy ako paintball, volejbal a futbal.

