Päťčlenná porota na Art Filme vyhodnotí asi 40 filmov

9. jún 2004 o 16:16 TASR

Bratislava 9. júna (TASR) - Okolo 40 súťažných filmov v troch súťažných kategóriách Art Fiction, Artefakty a Na ceste bude na tohtoročnom Medzinárodnom filmovom festivale Art Film v Trenčianskych Tepliciach hodnotiť päť členov medzinárodnej poroty.

Pod vedením riaditeľky medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Cinéma du Réel Suzette Glenadelovej budú o držiteľovi festivalového ocenenia Zlatý kľúč rozhodovať maďarská herečka a speváčka Dorka Gryllus, taliansky filmový vedec Gianfranco Angelucci, český režisér a kameraman F.A. Brabec a slovenský kameraman Laco Kraus.

Suzette Glenadelová (1942, Francúzsko) absolvovala štúdium literatúry v Toulouse a začínala ako aktivistka filmových klubov. V rokoch 1971-77 žila a pôsobila v Taliansku. Od roku 1978 pracuje v audiovizuálnom oddelení parížskeho Centre Pompidou, kde organizuje festival Cinéma du Réel. Od roku 1987 je jeho riaditeľkou.

Dorka Gryllus (1972, Maďarsko) pôsobí v Budapešti, Szdegede a Kaposvári. Debutovala vo filme režisérky Ildikó Szabó - Csajok. Na konte má pätnásť filmových postáv a známa je aj z vedľajšej úlohy vo filme Útek do Budína. Od roku 2001 je manželkou maďarského hudobníka a scenáristu Pétra Gesztiho.

Gianfranco Angelucci po ukončení štúdií na univerzite v Bologni diplomovou prácou o Federicovi Fellinim s ním spolupracoval až do jeho smrti v roku 1993. Napísal scenár k jeho filmu Intervista (1987 Zvláštna cena v Cannes, Hlavná cena v Moskve). Režíroval film Med ženy (1981). Je autorom viacerých kníh, napr. Láska v tele (1994), Federico F. (2000), námetov, scenárov, televíznych programov, filmových reportáží, napr. Casanova di Fellini (1976) a dvoch monografií: Felliniho herci a Fellini v koši. Federico Fellini ho poveril umelecko-technickým vedením prezentácie celého filmového diela (23 filmov) vo svetovej premiére v Lincolnovom centre v New Yorku v jeseni 1993. V rokoch 1997 až 2000 na žiadosť rodiny Fellini bol riaditeľom Nadácie F. Felliniho.

Kameraman, scenárista a režisér František Antonín Brabec (1954, Praha) ukončil štúdium filmovej a televíznej kamery na FAMU v Prahe. Spolupracoval na vyše 150 reklamných klipoch, asi 50 režíroval. Vytvoril desiatky videoklipov (K. Gott, L. Bílá, D. Hůlka, Tři sestry, J. Nohavica, I. Csáková, Sexy Dancers, J.A.R., Daniel Landa, P. Muk, I. Bartošová a iné). Ako kameraman sa podpísal pod úspešné filmy Čas sluhů, Obecná škola, Akumulátor 1, Jízda (Český lev za kameru), Jméno kódu Rubín. Roku 1996 debutoval aj ako režisér vlastnou adaptáciou klasiky Král Ubu (Český lev za kameru). V roku 2000 slávil úspechy filmom Kytice, ktorý získal štyri České levy za kameru, hudbu, zvuk a plagát. Filmom Krysař nakrúteným počas 24 hodín sa v roku 2003 zapísal do Guinnessovej knihy rekordov.

Kameraman Laco Kraus (1943, Bratislava) absolvoval FAMU v Prahe. Zúčastňoval sa na všetkých druhoch programov ČSTV a STV. Vytvoril viac ako 400 inscenácií, vyše 50 televíznych filmov a 12 celovečerných filmov. Spolupracoval s významnými umeleckými osobnosťami filmového, televízneho a divadelného prostredia, za svoju umeleckú činnosť dostal viacero ocenení. V poslednom období spolupracuje aj so slovenskými divadlami (SND, DAB Nitra, DJZ Prešov, NS Bratislava, Astorka, Aréna) ako umelecký dizajnér so svetlom.

Festival Art Film sa tento rok uskutoční v termíne od 18. do 22. júna v Trenčianskych Tepliciach a v dňoch 23. do 25. júna sa presunie do Bratislavy, pričom porota bude pracovať už od 16. júna.