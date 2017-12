Charlize Theronová a štúdio Universal Pictures pripravujú nové filmy

9. jún 2004 o 23:31 TASR

Los Angeles 9. júna (TASR) - Juhoafrická herečka Charlize Theronová a režisérka Kimberly Peircová (Chlapci neplačú) chcú sfilmovať knižnú predlohu The Ice at the Bottom of the World, zbierku desiatich poviedok o láske a smrti, ktorú autor Mark Richards zasadil do konzervatívneho prostredia juhu USA. Informoval o tom časopis Variety.

Nezávislý film sa bude nakrúcať v roku 2005. Tohtoročná držiteľka Oscara si dovtedy stihne zahrať vo filmoch Aeon Flux, Class Action a Jinx.

Novinku pripravuje aj štúdio Universal Pictures, ktoré získalo filmové práva na predlohu The Psycho. Tá nemá nič spoločné so slávnym Hitchcockovým filmom. The Psycho je politický triler o štátnom zamestnancovi, ktorý odhalí tajný genetický projekt. Jeho cieľom je urobiť z ľudí bytosti s nadprirodzenými silami.

Napísaním scenára poverilo štúdio Jeffreyho Nachmanoffa, ktorý spolu s hollywoodskym režisérom nemeckého pôvodu Rolandom Emmerichom napísal scenár katastrofického filmu Deň po tom.