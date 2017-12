Dnes sa začína veľtrh umenia Art Panonia 04

10. jún 2004 o 9:20

NEUSIEDL AM SEE - Jednou z prvých veľkých kultúrnych udalostí novej Európy je aj veľtrh umenia Art Panonia 04. Medzinárodná umelecká prehliadka otvára dnes svoj piaty ročník. Do 13. júna sa na výstavisku v rakúskom meste Neusiedl am See odprezentuje 25 galérií s medzinárodnou účasťou. Prehliadku dopĺňajú tri tematické výstavy - Umenie Švajčiarska, Multiples a Východ - Západ - Východ. Posledná z nich predstavuje umenie štyridsiatich výtvarníkov z Panónskej nížiny - Rakúska, Slovenska a Maďarska. (kul)