Film o legendárnej skupine otvorí festival Jeden svet

BRATISLAVA 19. novembra (SITA) - Dokumentárny film o tridsaťročnej histórii českej undergroundovej skupiny The Plastic People of the Universe otvorí v stredu v petržalskom Klube Za zrkadlom tohtoročný festival Jeden svet, ktorý potrvá v Bratislave do pond

19. nov 2001 o 12:48 sita

Človek v ohrození (ČVO), ktoré je spoluorganizátorom festivalu, po premietnutí dokumentu bude nasledovať koncert legendárnej skupiny.



Režisérka Jana Chytilová predstaví vo svojom dokumente príbeh skupiny, ktorá proti svojej vôli tvorila dejiny. The Plastic People of the Universe vznikli v roku 1968 v zložení Milan Hlavsa, Michal Jernek, Jiří Števich a Josef Brabec. Odmietali sa však podriadiť, boli príliš autentickí, a tak sa totalitnému režimu nepodarilo prilákať ich na svoju stranu. Za to ich však "odmeňoval" policajnými raziami, zatýkaním a zákazmi koncertovania. Vystupovať začali v roku 1997, keď po dlhej odmlke hrali na Pražskom hrade pri 20.výročí podpísania Charty 77. Až do minulého roku uskutočnili hudobníci šnúru koncertov v Čechách, na Slovensku, ale aj v USA, či Kanade. Okrem členov The Plastic People of the Universe vystupuje v dokumente aj súčasný český prezident Václav Havel, terajší český ombudsman Otakar Motejl, americký hudobník Lou Reed. Chytilová dokončila svoj film minulý rok, pričom v stredu ho na Slovensku uvedie v premiére. Milan Hlavsa sa však prvého uvedenia u nás nedožil, pretože tento rok v januári zomrel na rakovinu.



Ako dodala Bellušová, druhý ročník festivalu predstaví návštevníkom petržalského Klubu Za zrkadlom, kina Mladosť, Univerzitného pastoračného centra a CC Centra 75 dokumentov. Program prehliadky je rozdelený do dvojhodinových blokov podľa deviatich tém. Diváci medzi nimi nájdu filmy napríklad z Afriky, Latinskej Ameriky, Balkánu, Blízkeho východu, či bývalého Sovietskeho zväzu. Festivalovými témami bude aj Vyrovnanie sa s fašizmom, Vyrovnanie sa s komunizmom, alebo aktuálne zaradený Afganistan. Organizátori sprístupnia v Klube Za zrkadlom aj výstavu fotografických cyklov pod názvom Jeden svet objektívom slovenských a českých fotografov.







