Zomrel Ray Charles - génius soulovej hudby

10. jún 2004 o 23:34 TASR

Los Angeles 10. júna (TASR) - Vo veku 73 rokov zomrel dnes americký spevák, klavirista, skladateľ a aranžér Ray Charles. Ako oznámil jeho agent Jerry Digney, príčinou smrti boli komplikácie choroby pečene.

Legendárny spevák, ktorý bol od siedmich rokov slepý, zomrel v kruhu rodiny a priateľov o 20.35 h SELČ vo svojom dome v Beverly Hills.

Ray Charles, odborníkmi označovaný za génia soulovej hudby, mal v repertoári aj štandardy, R&B, country, pop i džez a ako autor má na konte viacero v Amerike i vo svete najpočúvanejších melódií.

Narodil sa 23. septembra 1930 v Albany, štát Georgia. Vyrastal v južanskom štáte, kde sa dôsledne uplatňoval princíp rasovej segregácie. Počas života dokázal okrem zdravotného hendikepu prekonať sociálne znevýhodnenie, keďže bol od 15 rokov sirota, ale vyhral i boj so závislosťou od heroínu. Vždy tvrdil, že prežiť mu pomohla hudba.

Ray Charles získal 13 cien Grammy, ktoré sú v USA považované za najprestížnejšie ocenenie v oblasti hudby, a má aj svoju hviezdu na Chodníku slávy.

V máji 2003 v Gréckom divadle v Los Angeles odohral a odspieval svoj desaťtisíci koncert.

Vlani v auguste musel pre bolesť v bedrách prvýkrát v 58 rokov trvajúcej kariére zrušiť koncerty - stalo sa tak v záverečnej fáze jeho svetového turné. Keď sa potom - veľmi zriedkavo - objavoval na verejnosti, jeho prejav bol na míle vzdialený tým, na aké boli zvyknuté milióny fanúšikov vždy optimisticky naladeného speváka.

Pozornosť Ray Charles upútal v roku 1954 piesňou I Got A Woman a o päť rokov neskôr aj What'd I say. Obrovský úspech mala a má jeho bluesová balada Georgia On My Mind (1960), ale aj Hit the road Jack, či I Can't Stop Loving You (1961).

Po tom, čo sa v roku 1947 usadil v Seattli, prežil niekoľko rokov hrávaním po baroch. Prelomovým bolo stretnutie s producentom Quincym Jonesom, vďaka ktorému Ray Charles - hlavne v rokoch 1952-59 - zažil ohromujúci úspech.

