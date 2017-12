Meky Žbirka mal koncert Paula McCartneyho s nečakaným bonusom

"Mirovi všetko najlepšie. Skvelé, že sme sa stretli! Paul McCartney 2004," stojí napísané na obale LP platne Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band. Šťastný zberateľ pózuje so svojou cennou trofejou. FOTO - ARCHÍV M. Ž.





"Poznáte nejakú českú hudbu?" padne otázka. "Nie. Je to hanba. Ľudia v niektorých krajinách sa ma občas pýtajú, čo hovorím na lokálnu hudbu. V Anglicku je to jednoduchšie, ale tu skutočne nič nepoznám. Ale stretol som tu jedného muzikanta, Mira. Milý chlap. Prišiel za mnou pred koncertom spolu s Havlovcami a dal mi svoje CD. Teším sa, že si ho vypočujem."

Tieto slová zazneli v českom rádiu Impuls počas rozhovoru s Paulom McCartneym pri príležitosti jeho prvej návštevy v Prahe. Legendárna postava populárnej hudby, bývalý člen skupiny Beatles mal na mysli Mekyho Žbirku, ktorý ho navštívil v šatni tesne pred koncertom. Celý príbeh nečakaného stretnutia slovenského hudobníka, žijúceho v Prahe, so svojím veľkým idolom stojí za zverejnenie.

"Pred koncertom Paula McCartneyho mi občas volali novinári a ľudia z rádia, ktorí vedeli, že čo sa týka Beatles, som studnica neužitočných znalostí. Tak som sa dostal do spolupráce s organizátormi, ktorí sa mi chceli odvďačiť. V nedeľu popoludní mi povedali, že existuje šanca, aby ma Paul prijal spolu s Havlovcami a o siedmej mám čakať pri vstupe do zákulisia," hovorí pre SME na svoj doteraz najväčší životný zážitok Žbirka.

Po príchode do šatne McCartney usadil hostí vedľa seba na pohovku a začala sa debata. "Václav Havel mu hovoril o spoločenskej situácii v bývalom Československu, ja som do toho vstupoval s hudobnými poznámkami. Paul sa napríklad zaujímal, ako sme sa dostávali k hudbe Beatles a podobne. Trvalo to celkom dlho," líči Žbirka oficiálnu časť stretnutia. Po jej skončení si uvedomil, že v miestnosti pred šatňou si zabudol tašku s platňou Beatles, ktorú si chcel nechať podpísať, a tak sa vrátil. Skôr než stihol ochrankárovi vysvetliť prečo, vo dverách šatne sa objavil McCartney.

"Poď dnu, s tebou chcem ešte hovoriť, veď ty si muzikant. Vieš čo? Zahrám ti moju novú vec, musíš ju počuť!" spomína nadšený hudobník na nečakaný bonus návštevy pražského koncertu svojho slávneho kolegu. "Než som sa spamätal, Paul zobral akustickú gitaru a z metrovej vzdialenosti sa ozval dôverne známy hlas. Zahral mi celú skladbu Follow Me, ja som len vyjavene pozeral. Ku koncu som sa trochu spamätal a pridal sa k nemu v refréne. Potom sa ma spýtal, že čo ja na to. Vravím: Skvelé akordy. A on: Jednoduché, chápeš."

Vzápätí prišlo na podpis platne s osobným venovaním a na oplátku Meky Žbirka obdaroval Paula McCartneyho svojím výberovým albumom. "Stihol som mu ešte povedať, že sa mi veľmi páči skladba Back In The Sunshine Again z jeho najnovšieho albumu. To ho dosť prekvapilo, chvíľu si spomínal, ktorá to je. Na záver ma celého objal. Bol som úplne mimo, keď som vyšiel von."

Meky Žbirka na hudbe Beatles vyrastal, dokonca niekoľko rokov s gitaristom Lacom Lučeničom jazdil po Slovensku s komorným recitálom, zostaveným výlučne zo skladieb slávnej liverpoolskej štvorky. Bude mať jeho neuveriteľný pražský príbeh nejaký dozvuk v podobe nejakej novej pesničky? "Najskôr musím stráviť všetky dojmy. Beatles milujem, ich skladby hrávam pri neoficiálnych príležitostiach, ale na album ich dám, iba ak urobím nejakú novú verziu. V tom vidím zmysel, hrať beatlesovky po svojom, tak ako sa to podarilo povedzme Joe Cockerovi s With A Little Help From My Friends. To je výzva."