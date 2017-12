Simon & Garfunkel nahrali novú pesničku

11. jún 2004 o 19:53 TASR

Londýn 11. júna (TASR) - Po troch desaťročiach slávne duo Paul Simon a Art Garfunkel nahralo a naspievalo novú pesničku. Autorom songu Citizen Of The Planet (Obyvateľ planéty) bol aj tentoraz Paul Simon, informoval britský denník The Sun.

Nová pesnička zaznie už tento víkend na vlnách amerických rozhlasových staníc a bude zároveň upútavkou na blížiace sa turné Simona a Garfunkela po USA a Európe.

Obaja umelci dlho spolu nevystupovali, pretože si podľa vlastných slov začali liezť na nervy. K najväčším hitom dvojice patria pesničky ako Bridge Over Troubled Water alebo Sound Of Silence.